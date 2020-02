Vers un oui à la loi contre l'homophobie

L'homophobie sera sanctionnée au même titre que le racisme. Selon une tendance de l'institut gfs.bern, les Suisses ont soutenu sans surprise dimanche un élargissement de la norme pénale antiraciste.

Les premiers résultats partiels confirment la tendance. Après le dépouillement de 95% des bulletins, les Genevois disent oui à 76,1%. Les Valaisans et les Zurichois soutiennent à hauteur de 61% cette norme, selon des résultats partiels.

La révision de la loi est partie d'une initiative parlementaire déposée en 2013 par le conseiller national Mathias Reynard (PS/VS). Elle vise à protéger la communauté LGB contre les déclarations homophobes et les appels à la haine ou à la violence dans l'espace public.

Liberté d'expression

L'UDF et les jeunes UDC ont lancé le référendum contre cette loi. Selon eux, la communauté homosexuelle et bisexuelle n'a pas besoin d'être réduite à une minorité qu'il faut protéger. Une loi spécifique stigmatiserait ces personnes, alors qu'elles veulent être reconnues comme des personnes normales.

Par ailleurs, ils ont dénoncé une loi de censure qui menace la liberté d'opinion et de conscience et la liberté de commerce. Sous le couvert de la tolérance, elle bannit certaines opinions du discours démocratique, selon eux.

Le camp rose-vert a martelé tout au long de la campagne que le texte n'interdit pas les discussions entre amis, les débats publics ou l'expression de points de vue pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine ou dénient des droits à une personne.

La discrimination n'a rien à faire dans une société libre. On ne peut pas invoquer un autre droit pour bafouer la liberté sexuelle. La liberté d'expression n'est pas un laissez-passer pour l'appel à la haine et au harcèlement, ont plaidé les partis et les associations LGBT .