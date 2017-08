[VIDEO] Un trésor ludique des années 1930 ressurgit du Léman

Des attractions fleurant bon les Années Folles

Mât flottant







Lesté, cet espèce de «culbuto» géant revenait toujours à la verticale. Une brochure publicitaire vantait à cette époque cette «attraction hilarante pour exercices acrobatiques».





Cette seconde attraction comportait non pas une mais trois boules métalliques. Elles permettaient de faire flotter une personne mollement installée dans un hamac. Et, pour se déplacer, on pagayait et on pagayait...Le but du jeu consistait à s'élancer, depuis le sommet d'un toboggan géant, dans le Léman sur une embarcation de fortune. Et en restant debout jusqu'au bout!Réservé aux bons nageurs, cette planche tractée par un canot à moteur permettait de glisser sur l'eau.