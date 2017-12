«Une votation de principe sur l'UE pourrait être utile»

La Suisse doit clarifier sa relation à l'Union européenne, déclare Doris Leuthard dans une interview parue dans le SonntagsBlick. La voie bilatérale est importante et doit continuer d'être développée. Désormais, il s'agit de savoir où l'on va. «Une votation de principe pourrait être utile», estime l'Argovienne.

La Suisse a besoin d'un mécanisme et de relations ordonnées avec l'UE: «Ceci permettrait également d'éviter des jeux politiques tels que nous les vivons actuellement».

Bundespräsidentin Doris Leuthard will Europa-Abstimmung: «Wir müssen unser Verhältnis zur EU klären» https://t.co/uUPw0CbPj6 pic.twitter.com/6a1H2z19eJ — Blick (@Blickch) 23 décembre 2017

Jeudi, la Commission européenne a limité à un an la reconnaissance de l'équivalence de la bourse suisse. Ce «dernier incident» montre, selon Mme Leuthard, que la Suisse doit développer son engagement «afin de faire davantage entendre ses intérêts auprès des différents pays de l'UE et de Bruxelles».

L'image d'une Suisse «profiteuse»

Certains Etats membres de l'UE mettent la Suisse dans le même panier que la Grande-Bretagne et veulent en faire un exemple, estime Doris Leuthard. D'autres veulent empêcher un renforcement de la place financière helvétique et encore d'autres accusent la Suisse de ne choisir que les beaux morceaux et de profiter fortement du marché européen. Tout cela rend la situation difficile.

A l'inverse, il faut donner en Suisse davantage de poids aux questions européennes. Le nouveau ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a présenté de manière informelle au Conseil fédéral un plan pour créer un Secrétariat des questions relevant de l'UE, explique Doris Leuthard. Il appartient toutefois au chef du DFAE de décider de la suite à y donner.

Neues Staatssekretariat soll SVP und FDP besänftigen: Cassis plant neue Europa-Behörde https://t.co/h2qKycnBGU pic.twitter.com/yN5QRcBUKu — Blick (@Blickch) 23 décembre 2017

(ats/nxp)