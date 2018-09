Une voie d'autoroute sera réservée au covoiturage

Les Autoroutes et tunnel du Mont Blanc (ATMB) vont expérimenter à partir d'octobre la création d'une voie réservée aux voitures avec au moins deux passagers. Le tronçon d'un kilomètre sera au niveau de la douane de Vallard, à l'entrée de Genève, annonce la société.

ATMB lance ce test pour un an avec deux objectifs: «encourager le covoiturage et favoriser la fluidité» sur l'autoroute A411. Celle-ci est empruntée par près de 17'000 véhicules par jour dans ce bassin transfrontalier en «forte croissance démographique», détaille ATMB dans un communiqué dimanche.

«Il s'agit là de la première voie de covoiturage créée sur autoroute, la première voie de covoiturage avec passage de douane et enfin la première voie de covoiturage binationale», assure la société d'autoroute, une des rares à n'avoir pas été privatisée avec 91,3% des parts détenues par l'État français, le départements de Haute-Savoie et de l'Ain et le Canton et la ville de Genève.

Selon une étude commandée par ATMB, une hausse de 8% du covoiturage sur les voies menant à Genève permettrait de retrouver dans la ville les conditions de circulation d'un mois d'août.

Par ailleurs, ATMB va offrir un crédit mensuel de 5 euros de péage à tous ses abonnés qui effectuent au moins deux trajets en covoiturage par mois. Là aussi il s'agit d'une expérimentation prévue pour durer jusqu'à fin mars 2019. (ats/nxp)