Une télécabine reliera les deux rives du lac de Zurich

La Banque Cantonale de Zurich (BCZ) voit grand pour célébrer ses 150 ans en 2020. A cette occasion, elle offrira au canton une télécabine qui reliera les deux rives du lac. Entièrement à ses frais, bien entendu. Cette ligne devrait rester au moins cinq ans en service, comme l'a annoncé la banque sur son site dédié.

Un groupe d'experts de la ville, du canton et de la Confédération vient de donner sa préférence sur la ligne. Les deux sites retenus pour la construction des stations et des pylônes de support sont les bains du Mythenquai sur la rive gauche et le parc du Blatterwiese sur la rive droite.

Les pylônes de support seront construits dans le lac à une cinquantaine de mètres de la rive et ancrés par dix mètres de fond. Des plongeurs ont inspecté les zones retenues pendant deux semaines pour établir des cartes des fonds sous-marins en mode numérique, raconte le Tages-Anzeiger.

Encore de nombreuses étapes

Il reste encore beaucoup de travail à accomplir d'ici l'été. Le canton doit préparer un plan d'aménagement et l'office des eaux de la ville doit accorder une concession. Quant à l'office fédéral des Transports, il doit encore approuver le plan.

La BCZ est en outre en contact avec une quinzaine de groupes d'intérêt comme les sociétés de navigation ou les clubs de voiles. Le design des stations, des pylônes de support et des cabines sera également présenté cet été.

Ce projet rappelle ceux qui avaient vu le jour à Zurich dans le passé. Une télécabine provisoire avait vu le jour en 1939 pour l'Exposition nationale. Une autre installation avait été construite en 1959 avant d'être démantelée en 1966, car elle gênait la vue sur les Alpes.

