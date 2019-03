Une «serial» vandale octogénaire encourt un an de prison

Longues bottes noires, grandes lunettes, maquillage et «permanente» blanche, c’est une petite femme soignée qui s’est assise sur le banc des accusés, mardi au Tribunal neuchâtelois du Littoral. Dure d’oreille, Odette* (84 ans) a cependant passé le reste de la matinée debout, accoudée au pupitre de la juge unique, Geneviève Calpini Calame, son sac à main noir sur l’épaule.

L’octogénaire doit répondre de dommages à la propriété qualifiés pour avoir donné des coups de clé à une cinquantaine de véhicules, stationnés dans un rayon de 300 mètres autour de son immeuble du Landeron, à quelques minutes à pied du lac de Bienne. Le tout entre les mois de mai et d’août derniers. Des rayures qui ont fait les affaires des carrossiers de la région, avec une ardoise totale estimée à plus de 110'000 francs. Des actes de vandalisme en série qu’Odette a fini par admettre en cours d’enquête, piégée par une caméra installée par la police.

«Je n’ai pas encore fait réparer les portières gauches de ma voiture, mon assurance ayant refusé de m’indemniser, et je ne peux pas me permettre d’avancer les frais», a témoigné l’une des lésées, dont le devis a été chiffré à 1890 francs. «En rentrant chez moi tout à l’heure, j’irai à la banque et je paierai tout de suite; je n’ai pas d’autre solution…» a juré la retraitée face à la plaignante.

Ce sont également les portes gauches du véhicule d’un autre automobiliste qui ont été l’objet des coups de clé d’Odette. À deux reprises, durant l’été, alors que sa voiture était stationnée au parking de la piscine, pour un total de 5430 francs, dont seul le premier dégât a été pris en charge par l’assurance du lésé.

Seuls plaignants à avoir fait le déplacement au tribunal mardi, les deux conducteurs se sont engagés à retirer leur plainte lorsque la mamie vandale leur aura versé les sommes dues. La juge Calpini Calame lui a accordé un délai de dix jours.

«Qu’est-ce qui m’a pris?»

«Qu’est-ce qui m’a pris… Mon trousseau de clés se trouve pourtant toujours dans mon sac; je ne comprends pas comment elles ont pu rester dans ma main, a ensuite spontanément déclaré l’accusée. Ce n’était pas voulu du tout, c’est arrivé comme ça; malheureusement…»

Pour sa défense, Odette a argué n’avoir jamais causé de problème depuis six ans qu’elle vit et se promène dans le quartier, «tous les jours quand il fait beau». À la question de savoir pourquoi la présence des voitures stationnées la dérangeait, l’octogénaire s’est bornée à répéter qu’elle avait agi «machinalement, automatiquement: sans réfléchir». «Sur l’extrait vidéo, on voit que vous vous dirigez vraiment vers les carrosseries. Il faut une certaine énergie pour faire des dégâts pareils», a insisté la magistrate. «Le plus simple serait de savoir ce que j’ai à payer, de payer et ne plus en parler», a botté en touche l’intéressée, qui a fourni un document de fortune attestant d’un «petit capital» sur ses comptes en banque. Et d’ajouter: «Il y a des choses dans ma vie… Des fois, il ne faut pas chercher, je ne trouve pas de réponse.»

Avec l’aide du tribunal

Après avoir fourni à la retraitée une liste de tous les plaignants, extraite du rapport de police, la juge Calpini Calame lui a enjoint de recourir aux services d’un avocat afin de s’enquérir des montants dus auprès de chacun des lésés – faute d’avoir quelqu’un pour l’aider dans son entourage. «Car si vous contactez ces personnes par téléphone et qu’elles vous raccrochent au nez, vous serez bien embêtée.» Avant d’opter pour que ce soit le tribunal qui écrive une lettre type aux plaignants: «Nous allons écrire à tous ces gens, et leur dire que vous êtes très désolée de ce qui s’est passé. Vous regrettez, n’est-ce pas?»

Car si Odette parvient à indemniser la plupart des lésés ces prochains mois, et surtout que ces derniers acceptent de retirer leur plainte, sa condamnation pourrait être sensiblement inférieure. Il y a six semaines, le procureur Fabrice Haag a requis une peine de 12 mois de prison avec sursis (en raison de l’absence d’antécédent de la vandale), ainsi qu’une amende immédiate de 1800 francs, en plus des frais de justice. Suspendu, le procès devrait reprendre en début d’été.

* Prénom d’emprunt

(TDG)