Une réforme pour aider le marché des capitaux

Une réforme de l'impôt anticipé doit développer le marché des capitaux en Suisse. Par 15 voix contre 8, la commission de l'économie du National a déposé une initiative visant à simplifier l'imposition des obligations et des papiers monétaires émis par des débiteurs suisses.

Ces titres devraient être exonérés de l'impôt anticipé au profit d'un impôt de garantie simple et peu coûteux sur le plan administratif, ont indiqué mercredi les services du Parlement. Le nouvel impôt de garantie fondé sur le principe de l’agent payeur devrait porter sur tous les intérêts d’obligations et de papiers monétaires versés à des personnes physiques astreintes à l’impôt en Suisse.

Selon la majorité, cette réforme devrait permettre de développer le marché des capitaux en Suisse. La minorité estime que les questions soulevées pourront être prochainement traitées dans le cadre de la révision de la loi qui prévoit l’introduction du principe de l’agent payeur et a été suspendue par le Conseil fédéral dans l'attente du traitement de l’initiative populaire sur la protection de la sphère privée.

Droit au remboursement maintenu

La commission a par ailleurs décidé par 15 voix contre 6 de donner suite à une initiative de Luzi Stamm (UDC/AG) visant à maintenir le droit au remboursement de l’impôt anticipé même si le contribuable a effectué une déclaration ultérieure. Le texte propose qu'une déclaration non conforme des revenus soit sanctionnée par une amende procédurale et non par la déchéance du droit au remboursement.

Selon la commission, le message que le Conseil fédéral prévoit de présenter sur le sujet au 1er trimestre 2018 pourrait toutefois rendre l'élaboration d'un nouveau projet superflue. La commission de l'économie du Conseil des Etats doit maintenant se prononcer sur l'initiative. (ats/nxp)