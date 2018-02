Une personne emportée par une avalanche à Arolla

Une personne a été emportée par une avalanche samedi à la mi-journée au col de la Tsa, au-dessus d'Arolla (VS). Les recherches étaient encore en cours au moment où la police cantonale du Valais a publié l'information, vers 14h00.

On ignore donc pour l'heure si la victime a pu survivre à l'événement. Les causes du déclenchement de la coulée ne sont pas non plus connues. (ats/nxp)