Une panne informatique retarde les résultats

L'élection de l'assemblée constituante valaisanne prend du retard. Une panne informatique semble à l'origine de difficultés de transmission des résultats.

La commune de Martigny n'a pas encore pu transmettre ses résultats, ce qui empêche d'effectuer la répartition définitive des sièges dans la circonscription. Mais il est certain que la nouvelle formation indépendante et non partisane Appel Citoyen sort vainqueure du scrutin.

Nouvelle venue, la formation raflera plus de 10% des sièges. Les partis traditionnels font un peu tous les frais de cette nouvelle venue si l'on compare le nombre de sièges obtenus à ceux occupés au Grand Conseil. La Constituante aura en effet le même nombre d'élus. Seuls les Verts pourraient afficher une progression. Les résultats définitifs sont espérés dans la soirée. (ats/nxp)