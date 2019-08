Une opération XXL pour soigner les dents de l'ourse Amelia

Amelia est couchée, la gueule grande ouverte et la langue qui pend sur le côté. Les chirurgiens en chemise verte qui s’affairent autour d’elle, le son des bips et celui de la fraise des dentistes complètent le tableau. Cet hôpital de campagne est installé sur les hauts d’Arosa, dans le refuge Terre des Ours, à plus de 2000 mètres d’altitude. L’odeur particulière qui règne dans ces locaux ne laisse place à aucun doute: la patiente est une ourse, qui a été recueillie en Suisse après avoir été détenue dans de mauvaises conditions en Albanie (lire encadré).

Tout commence un peu après 8 heures ce lundi matin. Amelia tourne en rond dans l’enclos où elle a passé la nuit. Habituellement, les portes sont ouvertes et la femelle d’une centaine de kilos peut aller et venir comme elle veut. Mais aujourd’hui, elle est enfermée, ce qui semble la rendre nerveuse. Peut-être le serait-elle encore davantage si elle savait ce qui l’attend: dans quelques minutes, elle va être endormie afin de soigner ses dents et d’enlever ses ovaires.

Un soignant l’appâte avec de la nourriture, un autre tire la flèche qui va l’envoyer dans les bras de Morphée. «Eins, zwei, drei», six soignants la soulèvent dans une bâche pour la transporter sur la table protégée avec une couverture isothermique. Ici, tout est en version XXL. Les tubes qui vont entrer dans la bouche du plantigrade mesurent 17 millimètres de diamètre, contre 7 à 8 pour ceux destinés aux humains. Les dents d’un ours sont surtout cinq à dix fois plus grandes que les nôtres, précise un dentiste. «Et il faut beaucoup de force pour les enlever», assure-t-il.

Trois dents cassées

Une dizaine de soignants s’activent autour de la star endormie. Voir un ours de si près, c’est impressionnant. Mais pas le temps pour les frissons! La radiographie révèle deux canines et une incisive cassées, avec les nerfs exposés. Il faut les retirer. «Dans la nature, elles seraient importantes pour attaquer les proies. Mais en captivité, les ours ont surtout besoin des molaires et des prémolaires pour manger», précise le dentiste Matthias Seewald. Il estime que les dents sont abîmées depuis cinq ans. «Elle a eu des douleurs durant tout ce temps, mais maintenant ce sera bon.» Cet expert est venu pour l’occasion d’Innsbruck, en Autriche. S’il soigne habituellement les quenottes de chats et de chiens, il a déjà 20 opérations d’ours à son actif… Et va partir prochainement à Stuttgart pour s’occuper d’un tigre.

Mais revenons à Amelia. En même temps que les soins à ses dents, le plantigrade est stérilisé. Les équipes travaillent simultanément pour limiter la durée de l’anesthésie. Une opération somme toute classique, avec son lot de moniteurs, de pinces, de compresses ensanglantées, de bruits, de fils pour la suture, un appareil pour mesurer la tension qui dépasse d’une patte et un fil branché à la langue pour contrôler le pouls… On en oublierait presque qui est la patiente, jusqu’à ce qu’une assistante apporte une touffe de poils drus. Eh oui, l’ourse a dû être rasée avant l’incision! L’intervention d’Amelia dure près de deux heures. À l’origine, son congénère Meimo devait lui aussi passer sur le billard. Le but était de terminer des soins dentaires effectués au printemps. Mais l’ours a-t-il peur du dentiste? Ou s’est-il trop bien habitué à la vie en semi-liberté dans son parc de 28 000 m2 ? Toujours est-il que les soigneurs ont eu beau tenter de l’attirer avec un sifflet puis de la nourriture, Meimo n’a pas pointé le bout de son museau. Pas de narcose pour lui, donc. Les soigneurs reviendront. Comme ils sont sur place, ils en profitent toutefois pour traiter rapidement Napa, qui a été blessé à la bouche.

Retour au monde réel

Pendant ce temps, Amelia retrouve son enclos. Elle entrouvre les yeux. Une soignante frotte son visage, dans un geste attendrissant. «Elle respire déjà spontanément», commente avec satisfaction l’anesthésiste. La suite, on la suit grâce à une vidéo installée au-dessus de sa couche. Une demi-heure plus tard, elle tourne la tête, bouge légèrement, se recouche, encore un peu groggy. Les fils vont tomber d’eux-mêmes. Elle n’aura donc pas besoin d’une autre intervention, et dans trois semaines elle sera remise totalement.