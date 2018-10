Une jeune lynx vue près d'une école abattue

Une jeune lynx a été abattue mercredi dans un quartier de Schlatt-Haslen (AI). La bête était apathique et amaigrie. Elle avait été observée plusieurs fois dans le village et s'était aventurée dans une cour d'école.

Le service de la chasse a été informé à plusieurs reprises de la présence d'un lynx à Weissbad (AI), Steinegg (AI), Schlatt-Haslen (AI) et Appenzell. L'animal a été filmé dans une cour d'école et lorsqu'il tentait de pénétrer dans des poulaillers et des clapiers à lapins, a indiqué jeudi le département de l'environnement du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

La jeune lynx était très amaigrie et apathique. Elle a été abattue mercredi vers 15h30 à Schlatt-Haslen. Son cadavre a été confié au Centre pour la médecine des poissons et des animaux sauvages de l'Université de Berne (FIWI) qui va réaliser une autopsie. (ats/nxp)