Une firme lance l'assurance au kilomètre

La jeune pousse Mobly de l'assureur Bâloise lance une nouvelle assurance mobilité avec laquelle le client ne paie que les kilomètres parcourus avec votre voiture. Moins l'assuré roule, plus il économise, assure le communiqué paru mercredi.

Grâce à une application, l'assuré obtient un aperçu des kilomètres parcourus et de son assurance auto en temps réel. Mobly, lancée en 2017 et basée à Anvers en Belgique, propose aussi une «couverture complète contre les dommages corporels lors de vos déplacements, quel que soit le véhicule choisi».

Selon Gerrit Nollet, patron de la jeune pousse cité dans le document, «nous sommes confrontés à la réduction des embouteillages et celle des émissions de CO2. Nous voulons inspirer les gens à utiliser leur voiture plus intelligemment. En impliquant tous les moyens de transport dans notre assurance mobilité, Mobly encourage le recours aux transports publics ou au vélo, en plus de la voiture.»