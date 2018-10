Une étude plonge dans la tête embrouillée des complotistes

«Fake news!» Lancée par un président américain entretenant des relations compliquées avec les médias, l’expression est devenue une référence des dénonciateurs de conspirations sur internet. Ouvrez les yeux! Impossible que ce requérant d’asile ait vraiment pu escalader cet immeuble pour sauver un bébé. L’école va enseigner la masturbation aux petits Français, quoi qu’en dise l’Éducation nationale. La manière dont le pont de Gênes s’est effondré fait penser à un attentat…

Sommes-nous tous devenus paranoïaques? Selon les résultats d’une étude menée par les Universités de Fribourg, Paris Saint-Denis et Rennes, les êtres humains auraient tendance à voir des motivations humaines en lieu et place du hasard. Cette erreur de jugement, autrement nommée biais cognitif, est particulièrement répandue tant chez les complotistes que chez les créationnistes.

Les plus de 2000 personnes interrogées par trois sondages, effectués en Suisse et en France, devaient exprimer leur accord – ou désaccord – à des affirmations portant sur différents thèmes: «Dieu a créé l’Homme il y a moins de 10 000 ans», «Le virus du sida a été élaboré en laboratoire et testé sur la population afro-américaine» ou encore «La NASA a fabriqué de fausses preuves de l’atterrissage de la mission Apollo». Résultat, une bonne partie des créationnistes sont également complotistes, et vice versa. Pour les chercheurs, cela suggère l’existence d’un biais cognitif présent chez ces perpétuels sceptiques.

Conviction inébranlable

«Nous possédons tous cette tendance un peu naïve d’expliquer le monde, commente l’un des auteurs de l’étude, Pascal Wagner-Egger, chercheur en psychologie sociale à l’Université de Fribourg. Chaque être humain possède des croyances, car celles-ci proposent une explication plus rassurante que le hasard.» Ces croyances sont favorisées par les biais cognitifs. Le chercheur propose l’exemple de ce qu’il appelle le biais de conjonction. «Cela nous est à tous arrivés de penser à quelqu’un que l’on a pas vu depuis longtemps, et que celui-ci nous appelle quelques minutes plus tard. Cette coïncidence nous frappe. Nous nous plaisons souvent à l’expliquer par une sorte de connexion avec la personne. Mais pour le prouver, il faudrait établir de véritables statistiques pour le confirmer.» Il faudrait par exemple compter le nombre de fois où l’on pense à quelqu’un et que celui-ci ne nous appelle pas, ou les fois où il nous appelle sans avoir eu droit à nos pensées.

Souvent également, le cerveau peine à accepter une explication simple à un événement important. «Les fans de Lady Di réfutent la thèse du simple accident, poursuit Pascal Wagner-Egger. Tout comme d’autres l’idée qu’un déséquilibré ait pu tuer le président Kennedy.» Une cause beaucoup plus importante (comme un complot) sera plus facilement associée à un événement qui est vécu comme traumatisant.

Certaines théories sont ainsi particulièrement résistantes à l’épreuve des faits. «Si l’on présente à un créationniste un fossile de dinosaure, celui-ci dira qu’il a été placé par le diable pour faire douter de Dieu. Pareil pour les attentats du 11 Septembre, qui auraient été ourdis par la CIA. On peut trouver une explication à toutes les interrogations soulevées dans les films qui circulent sur internet, mais ce sera en vain.» Ainsi, non seulement complotistes et créationnistes sont souvent les mêmes personnes, mais celles-ci croient rarement en une seule théorie. C’est ce qu’on appelle la mentalité complotiste. «C’est comme pour un astrologue, souligne le Fribourgeois. Il suffit qu’une prédiction sur mille se réalise une fois pour que cela confirme toutes les suspicions pour les autres.»

«Dans l’Histoire des idées, on identifie cette manière de croire que chaque chose a été créée ou a lieu dans un but précis la pensée téléologique. Cela revient à voir des interventions humaines ou divines dans l’origine du monde ou chaque événement important», explique le chercheur. Une tendance présente dès l’enfance. «Un enfant croit que le Soleil et la Lune le suivent et que les arbres sont là pour lui faire de l’ombre. Il s’agit d’une forme intuitive de la pensée qui persiste à l’âge adulte.»

«Légions d’imbéciles»

Les philosophes se sont toujours moqués de cette manière de croire que chaque chose a été créée dans un but précis. «Dans «Candide», Pangloss est persuadé que les nez sont faits pour porter des lunettes», rappelle Pascal Wagner-Egger. Certes déjà présentes à l’époque de Voltaire, ces «croyances alternatives» trouvent un écho particulier à l’heure d’internet. Le chercheur passe à un écrivain plus contemporain pour illustrer son propos. «Umberto Eco a décrit la situation de façon assez méchante: «Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un Prix Nobel.»

Si notre cerveau nous contraint à effectuer de tels raisonnements, nous devrions tous croire que la Terre est plate et que les reptiliens ont infiltré l’humanité, ce qui n’est pas le cas – n’est-ce pas? «Nous possédons deux formes de pensées, l’une instinctive et l’autre analytique, confirme Pascal Wagner-Egger. La première nous vient de notre adaptation aux millions d’années passées comme chasseurs-cueilleurs. Si notre ancêtre entendait un bruit derrière lui, la pensée instinctive le faisait fuir. C’était salvateur, car s’il s’attardait à analyser le bruit pour découvrir s’il s’agissait bien d’un prédateur, il risquait bien de se faire attraper avant.» Aujourd’hui, la pensée instinctive nous fait nous inquiéter lorsque nous passons dans une forêt de nuit, bien qu’a priori aucun monstre ne se tapisse dans les buissons. La pensée analytique, elle, nous empêche de nous mettre à courir au moindre bruit, et rationalise les risques en fonction de nos connaissances.

«La pensée analytique s’entraîne, on la développe à l’école, notamment via l’enseignement des mathématiques, conclut Pascal Wagner-Egger. Notre étude démontre par exemple que le créationnisme et le complotisme diminuent avec le niveau d’éducation.»

Un phénomène mondial

En janvier, l’Institut français d’opinion publique (IFOP) révélait qu’un quart des Français étaient des complotistes convaincus. Selon une recherche de l’Université de Chicago, 49% des Américains adhèrent à une théorie du complot en matière de santé. Ainsi, en 2013 quelque 12% des sondés pensaient que «la CIA a délibérément infecté un grand nombre d’Afro-Américains avec le virus du sida en faisant passer l’opération pour un programme de vaccination contre l’hépatite». En juillet, un sondage du Centre russe d’étude de l’opinion publique a établi que 67% des Russes estimaient qu’il existe «une organisation ou un groupe de personnes qui ont une influence sur tous les processus mondiaux et contrôlent les actions des chefs d’État de nombreux pays». Les deux tiers (66%) des Bulgares approuveraient quant à eux l’idée que des maladies sont créées artificiellement afin d’enrichir l’industrie pharmaceutique. (TDG)