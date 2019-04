Une étiquette Nutri-Score dans nos assiettes?

Une table ronde organisée par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) s'est tenue mardi à Berne sur l'éventuelle introduction du système d'étiquetage des aliments Nutri-Score.

Objectif atteint

Le but de la table ronde était d'informer les participants sur les systèmes d'étiquetage actuels et notamment le Nutri-Score, un indicateur de la qualité nutritionnelle des aliments, indique mardi l'OSAV, qui estime que l'objectif a été atteint. La deuxième partie de la rencontre portait sur les avantages et inconvénients d'introduire un tel système.

Les participants n'ont pris aucune décision, précise l'OSAV. Ce dernier et les représentants de l'économie intéressés ont cependant convenu de se réunir une seconde fois à la fin mai pour définir la suite des travaux.

L'OSAV soutient l'introduction en Suisse d'un Nutri-Score. Un tel système «informerait et aiderait les consommateurs dans leur choix de denrées alimentaires saines». Le cas échéant, l'introduction d'un tel système se fera sur une base volontaire, comme c'est le cas dans l'Union européenne, tient à rappeler l'OSAV. (ats/nxp)