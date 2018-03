Une équipe de l’EPFL veut rendre la vue aux aveugles

Dans le monde, parmi les 32 millions de personnes aveugles, entre 2 et 4 millions le sont devenues après la perte des cellules photosensibles de la rétine. Pour lutter contre cette cécité, la meilleure solution consiste à implanter une prothèse avec des électrodes afin de stimuler les cellules rétiniennes électriquement. «Mais avec les solutions actuelles, les résultats sont très faibles et les personnes implantées sont toujours médicalement considérées comme aveugles, explique Diego Ghezzi, à la tête de la chaire Medtronic en neuro-ingénierie (LNE) de la Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur de l’EPFL, cité par l’école. Pour pouvoir mener une vie «normale», le champ de vision recouvré devrait être d’au moins 40 degrés. Les implants existants atteignent 20 degrés.»

Pour ces personnes, un espoir pourrait venir de l’EPFL, qui annonce que «des chercheurs du LNE ont développé une prothèse innovante sans fil, avec des cellules photovoltaïques et dans un matériau extrêmement souple et pliable. Elle devrait offrir un champ de vision de 46 degrés et une bien meilleure résolution.»

Le dispositif de l’EPFL, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communications, comprend une caméra, qui enregistre les images situées dans le champ de vision, une grille d’électrodes qui reçoivent les images transformées en signaux électriques et des lunettes. Le porteur, dont les ganglions rétiniens sont stimulés en fonction de la scène, apprend à interpréter les sensations visuelles pour «voir» les images.

Grâce à sa surface plus large, la prothèse de l’EPFL jouit d’un champ de vision élargi et d’une meilleure qualité des images. Autre avantage: la souplesse de la prothèse permet de la plier lors de son insertion. Auparavant, la taille des implants était limitée par la taille de l’incision destinée à insérer la prothèse. (TDG)