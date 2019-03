Une déferlante verte s'abat sur le canton de Zürich

On s’attendait à une vague, c’est un tsunami. Les Verts et les Vert’libéraux sont les grands vainqueurs des élections cantonales zurichoises. Les deux forces gagnent 9 sièges chacune pour compter à eux deux 45 fauteuils (23 aux Verts libéraux, 22 aux Verts) sur 180 au parlement zurichois. Les sondages prédisaient un score supérieur à 2%, c’est au final une progression de plus de 5% pour les deux partis. Presque tous les autres partis perdent des plumes: le PBD disparaît corps et biens, tandis que l’UDC subit une véritable déconfiture (-9 sièges). S’il est toujours le premier parti du parlement zurichois, le parti agrarien compte désormais autant d’élus que les deux forces écologistes. Ce résultat marque aussi la fin de la majorité bourgeoise au Grand Conseil.

Présenté comme un véritable test à sept mois de renouveler le parlement fédéral, le scrutin zurichois présage-t-il d’un électrochoc de même intensité au niveau national cet automne? L’histoire parle en tout cas en ce sens. Chez les principaux gagnants, forcément, on aimerait y croire. Vice-présidente des Verts suisses et conseillère nationale, la Genevoise Lisa Mazzone se dit même surprise. «Je ne m’attendais pas à un tel résultat même si la tendance était marquée depuis plusieurs élections cantonales.

Les manifestations pour le climat ont vraiment eu un effet mobilisateur, face à l’urgence climatique, au-delà de la présence marquée de cette préoccupation.» On ne saurait pourtant déceler une véritable mobilisation des votants puisque la participation (33%) est stable par rapport à 2015.

«Une prise de conscience»

Cependant, le score est d’autant plus impressionnant que rien de tel n’était perceptible il y a quatre ans. Car à Zurich comme sous la Coupole fédérale, les forces écologistes avaient perdu des plumes en 2015. Verts et Vert’libéraux lâchaient même 11 sièges à Zurich. Avec le score de ce dimanche, ils font donc bien mieux que de compenser cette perte. Autre source de satisfaction pour Lisa Mazzone, la progression ne se fait pas au détriment de la gauche, alliée sur les questions climatiques.

«La prise de conscience climatique est en marche, se réjouit Isabelle Chevalley, vice-présidente des Verts libéraux et conseillère nationale vaudoise. Et il n’y a pas de raison que cela change d’ici à cet automne. Il nous faut désormais vraiment mobiliser les gens qui ne votaient pas mais qui sont préoccupés par cette question du climat. La peur a changé de camp.»

L’UDC chute dans son fief

Les sueurs froides, justement, l’UDC a dû en ressentir quelques-unes à la lecture de ces résultats. On savait l’alliance bourgeoise avec le PLR bancale et le parti agrarien avait même multiplié les attaques en fin de campagne, notamment sur le soutien à l’accord-cadre avec l’Union européenne. En ne lâchant que deux sièges, le PLR limite les dégâts et c’est bien l’UDC qui, avec la perte de 9 fauteuils, fait figure de grand perdant – qui plus est dans le fief de sa ligne dure.

Là encore, les sondages n’avaient pas vu l’ampleur de la défaite, prédisant une perte de 1,8% aux démocrates du centre. Les conséquences pourraient être lourdes pour le premier parti de Suisse. Le politologue Georg Lutz affirmait dans nos colonnes jeudi dernier que «le perdant de ces élections zurichoises traîne une image de loser jusqu’aux fédérales». Manfred Bühler, conseiller national UDC bernois, reconnaissait dimanche soir sur les ondes de la RTS qu’il «faudra travailler très dur jusqu’aux élections d’octobre». Et de fustiger l’espace médiatique «énorme accordé aux manifestations sur le climat». Il ajoute qu’il s’agira de montrer «à quoi mène la politique menée par les Verts et Verts libéraux sur les porte-monnaie et sur la vie des gens». (TDG)