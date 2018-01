Un wagon déraille à La Lenk: plusieurs blessés

Un wagon du MOB a déraillé mercredi à La Lenk, dans l'Oberland bernois. Huit personnes sont blessées, dont la plupart légèrement, a indiqué la police cantonale bernoise.

In #Lenk i.S. ist am Mittag ein Bahnwagen entgleist. Mehrere Personen wurden verletzt, gemäss aktuellem Stand ist niemand mehr im Zug. Der Einsatz ist noch im Gang. Wir informieren weiter, sobald neue gesicherte Infos vorliegen.