Un voyageur obéit au contrôleur et reste à quai en pleine nuit

«Je me suis retrouvé seul sur le quai de la gare de Coppet à environ 23 h 30, sans veste, ni porte-monnaie ni papier d’identité et bien sûr sans ma valise. Il devait faire 0 degré, voire moins…» C’était le 2 janvier et le Montheysan Domenico Florio rentrait de Barcelone avec sa compagne et quatre de leurs amis. Il l’admet d’emblée: rien de tout cela ne se serait produit s’il avait disposé d’un titre de transport en bonne et due forme. Mais il espérait que sa bonne foi conjuguée à la compréhension du personnel du train l’emporterait sur le malheureux enchaînement de circonstances dont il s’estime victime.

Avion à peine posé, le jeune électricien et ses comparses ont couru pour attraper le dernier train partant de Genève-Aéroport à même de leur offrir une correspondance à Lausanne vers le Chablais. Pas le temps pour un arrêt à l’automate, le couple grimpe dans le convoi. Mise à l’épreuve par le sprint, la compagne de Domenico fait une crise d’asthme qu’il passe plusieurs minutes à tenter de calmer avant d’empoigner son smartphone pour acheter un billet. L’application ne fonctionne pas et les multiples tentatives se soldent par le message: «veuillez réessayer plus tard».

Message que le passager malheureux montre au contrôleur qui passe peu après, à qui il détaille les circonstances ayant conduit à cette posture malheureuse. «J’ai cherché à lui montrer ma bonne foi et demandé à pouvoir acheter deux billets. Il m’a demandé mes papiers d’identité et dit que si je ne voulais pas avoir à payer d’amende, il fallait que je sorte du train au prochain arrêt pour prendre mes billets.»

Le garçon s’exécute, descend du convoi sans rien emporter que son téléphone et un bon d’achat CFF. Alors qu’un de ses amis tente de bloquer les portes pour s’assurer que le train ne reparte pas, le même contrôleur l’aurait tiré par le bras vers le quai, insistant pour ne pas mettre en retard les 500 autres voyageurs. Domenico voit repartir son train. Il peut directement aller demander des comptes à l’employé CFF qui l’a placé dans cette situation puisque ce dernier a terminé son service et attend à Coppet un train le ramenant vers Genève.

L’échange devient moins courtois et le passager n’obtient, selon ses dires, aucune autre explication que: «Je faisais mon travail.» «Son travail consiste-t-il vraiment à empêcher des personnes de rentrer chez elles, qui plus est lorsqu’elles prouvent vouloir payer le trajet?» s’interroge désormais le Chablaisien qui a raconté sa mésaventure par le menu aux CFF dans un courrier réclamant explications et dédommagement.

Avant de répondre à son client fâché, la compagnie de chemin de fer a mené une enquête, identifié le contrôleur mis en cause et recueilli sa version. L’agent de train a corroboré les dires de Domenico Florio et argumenté sa décision: «Face au refus du client de présenter sa carte d’identité, notre collaborateur a voulu faire preuve de souplesse et proposé au client de prendre son billet sur le quai, relate Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Cela n’est pas du tout prévu par les procédures et nous l’avons rappelé à notre collaborateur. Il y a le risque que le train prenne du retard, l’arrêt en gare n’est pas assez long pour descendre du train et prendre son billet.»

Contrôleur dans l’erreur

La compagnie conclut donc à une erreur de son employé. «Nous présentons toutes nos excuses à notre client pour cette mésaventure.» Elle prévoit une réponse circonstanciée à son intention dans quelques jours encore, le temps notamment d’établir la possibilité d’un dédommagement.

S’il avait appliqué le règlement à la lettre, le contrôleur aurait dû percevoir un supplément de 90 fr., puisque tout voyageur est tenu de prendre son billet avant l’entrée dans le train ( lire encadré). «S’il y a une circonstance exceptionnelle, le service du contentieux des CFF peut être contacté et éventuellement faire preuve de souplesse au cas par cas», rappelle néanmoins Frédéric Revaz.

Pour la petite histoire, Domenico Florio a patienté une demi-heure dans le box vitré (mais non chauffé) du quai de gare de Coppet avant de s’enfiler dans le train suivant à destination de Lausanne… dûment muni d’un billet. Il y a retrouvé sa compagne. Mais sa correspondance étant perdue, le jeune couple a dû réveiller un proche pour être rapatrié vers son logement. (TDG)