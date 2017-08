Un violent front orageux a traversé le pays

Un violent front orageux a traversé la Suisse d'ouest en est vendredi soir. Localement cela s'est traduit par de fortes averses de pluie, de grêle ainsi que du vent.

En plaine, Eole a soufflé en moyenne à près de 100 km/h. Par endroits, des rafales ont même atteint ou dépassé les 130 km/h, comme au Hörnli (VS), à 1132 mètres. Meteonews y a mesuré des pointes à 131 km/h, record suisse de la journée. Le Bouveret (VS), au bout du lac Léman, n'était pas loin, avec 129 km/h.

Des objets sur la voie

Le vent a fait voler des objets sur la voie de chemins de fer entre Le Bouveret et St-Gingolph (VS), perturbant le trafic en soirée, a indiqué la centrale routière Viasuisse. D'autres tronçons ferroviaires ont été perturbés par les intempéries, notamment entre Rorschach et Heiden (AR), touché par une panne de courant, ou entre la gare allemande de Bâle et Riehen, un arbre étant là tombé sur la voie.

Ce sont là pour l'heure les seuls dégâts annoncés. Mais, selon l'institut de météorologie, des vents soufflant à de telles vitesses sont en mesure de déraciner des arbres. Ce front froid entraîne un net rafraîchissement, en particulier dans les régions exposées de plaine. Les températures devraient tomber d'au moins dix degrés, ajoute Meteonews. (ats/nxp)