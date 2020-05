Un restaurateur poignarde son concurrent

Un propriétaire d'un snack bar turc a été condamné vendredi à Thoune à six ans de prison. Il avait asséné des coups de couteau à un concurrent. Son frère et son père ont été acquittés de l'accusation de complicité.

L'inculpé et la victime étaient autrefois amis. Ils entendaient gérer en commun un fast food à Thoune et se partager les bénéfices. Ce partage des gains ne s'est pas fait et les deux hommes se sont brouillés.

Lorsque le partenaire présumé lésé a voulu monter sa propre affaire à proximité du snack bar initial, le condamné a fait recours contre le projet. Une querelle à l'arme blanche s'en est suivie, les deux parties s'accusant mutuellement d'avoir porté des coups de couteau. Le tribunal a tranché: pour lui, il est clair que c'est le premier qui a les a assénés. (ats/nxp)