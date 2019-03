Un rejet de la loi coûterait 500 millions au tourisme

La Suisse doit-elle choisir entre ses fusils et ses touristes? Si la question paraît saugrenue, elle s’inscrit en plein dans le scrutin du 19 mai. En cas de «non» au durcissement de la loi sur les armes, la Suisse risque une exclusion des Accords de Schengen. Un scénario catastrophe pour le tourisme qui pourrait subir un manque à gagner allant de 200 à 530 millions de francs, selon une étude mandatée par la Confédération.

D’où viennent ces inquiétudes? Petit rappel. Depuis que la Suisse est associée à Schengen, les touristes en provenance de pays extra-européens n’ont plus besoin de visa si, après avoir visité Berlin, Paris ou Milan, ils veulent également se rendre à Lucerne ou à Genève. «Sans ce régime de visa Schengen simplifié, le flux de visiteurs en provenance de ces pays diminuera sans doute», expliquent les auteurs de l’étude. Or leur nombre est tout sauf négligeable. Selon les chiffres 2018 de l’Office fédéral de la statistique, les Chinois ont généré plus de 1'700'000 nuitées dans les hôtels suisses, en hausse de 451% sur dix ans! Ce qui fait de la Chine le troisième marché étranger le plus important. Avec 946'000 et respectivement 810'000 nuitées, l’Inde et les pays du Golfe ne sont pas en reste. À cela s’ajoute le fait que ces visiteurs dépensent beaucoup sur place, entre 310 et 420 francs par jour, soit une valeur ajoutée de 1,1 milliard de francs par an, si l’on additionne les trois groupes.

Ruiner les efforts

«L’introduction du visa Schengen a joué un rôle décisif dans le développement rapide des séjours de voyageurs venant de Chine, d’Inde, mais aussi de Thaïlande et d’Indonésie, précise Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. Elle a permis de faciliter les démarches administratives pour les touristes venant de ces pays qui, très fréquemment, visitent plusieurs coins d’Europe et la Suisse au cours d’un même voyage.» Pour les touristes chinois, elle est survenue à un moment où le tourisme vers l’Europe a connu son boom le plus important et a permis de faire de la Suisse une destination aussi incontournable que la France ou l’Italie.

«Aujourd’hui, un tour-opérateur qui organise un voyage en Europe de deux semaines consacre 2,1 nuitées en Suisse, ajoute Dominique de Buman (PDC/FR), président de la Fédération suisse de tourisme. Nous essayons actuellement de décrocher une troisième nuit. Mais si le tour-opérateur doit faire davantage de démarches administratives, c’est peine perdue.» Un non à la loi ruinerait les efforts consentis.

«Nos membres sont très préoccupés par ce scrutin», reconnaît Casimir Platzer, président de GastroSuisse. Pour lui, la question des visas n’est pas le seul problème. «Si nous sommes exclus de Schengen, les pays voisins devraient à nouveau contrôler systématiquement leur frontière. Il en résulterait de longs temps d’attente à la douane.» HotellerieSuisse résume: «Une sortie des accords pénaliserait lourdement le tourisme en même temps qu’elle compromettrait la liberté de voyager.»

Face à cette double menace, la branche ne reste pas les bras croisés. Dix organisations actives dans le tourisme lanceront une campagne début avril pour sensibiliser la population. Un dépliant sera notamment distribué à tous les ménages. «Le monde du tourisme s’engagera à fond», promet Dominique de Buman.

«Un faux problème»

Président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), Jean-Francois Rime (UDC/FR) est un des coprésidents du comité qui milite pour le non le 19 mai. Il ne croit pas à cette menace. «On nous dit que cela posera des problèmes aux acteurs du tourisme et que les visas délivrés par Schengen ne seront plus valables en Suisse? C’est un faux problème. La Suisse pourrait tranquillement et de manière unilatérale reconnaître la validité de ces documents. Prenons l’exemple d’un groupe de touristes asiatiques qui se pose à Paris et souhaite traverser la Suisse. À la frontière, les visas Schengen seraient présentés à la douane qui les accepterait.» Fondamentalement, le Fribourgeois ne croit pas à une exclusion de la Suisse de Schengen. «La directive sur les armes est une broutille comparée à tout ce que nous apportons comme renseignement dans le domaine sécuritaire. Je ne crois pas un seul instant que les autres États membres iront jusque-là.»

Une analyse que ne partage pas Dominique de Buman. «Si la Suisse ne légifère pas de manière conforme au développement de l’acquis Schengen, il cessera automatiquement d’être appliqué. La seule possibilité de réintégrer l’association serait que nos partenaires européens décident à l’unanimité de repêcher la Suisse. Compte tenu des relations actuelles entre Berne et Bruxelles, c’est un pari hautement risqué.» (TDG)