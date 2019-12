Un pyromane présumé avoue en partie

L'homme suspecté de plusieurs incendies criminels depuis début décembre à Merenschwand (AG) a avoué partiellement les faits. Agé de 37 ans, il se trouve en détention préventive.

Le trentenaire a admis avoir bouté le feu au garage et à la cave d'une maison individuelle vendredi soir ainsi qu'à un banc public et à une ancienne étable quatre jours plus tôt. Il est en outre fortement soupçonné d'avoir incendié une ancienne ferme et sa grange le dimanche 1er décembre qui ont été détruites par le feu, indique mercredi la police argovienne. Dans ce cas, le suspect domicilié dans la région nie avoir été l'incendiaire. Aucun de ces incendies n'a fait de blessés. L'enquête est toujours en cours.

L'été dernier déjà, une série d'incendies intentionnels avait frappé la commune de Merenschwand. Un jeune homme de 22 ans et une adolescente de 17 ans avaient été arrêtés. Ils avaient avoué les faits.

Sorti de détention préventive en novembre, le jeune homme a été arrêté de nouveau récemment, comme dix autres personnes, dans le cadre de l'enquête sur les incendies du début décembre. Seul le suspect âgé de 37 ans a toutefois été placé en détention préventive. (ats/nxp)