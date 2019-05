Un projet d’aquarium géant divise même les écologistes

Un «cadeau» à 100 millions de francs suscite un débat passionné sur les bords du Rhin. Le Zoo de Bâle rêve de s’agrandir en bâtissant un aquarium marin géant. L’«Ozeanium», c’est son nom, espère accueillir des milliers de poissons coralliens, des pingouins, des requins ou des raies.

Si le complexe voit le jour, il deviendrait le plus grand du genre de Suisse. Pour le financer, le zoo ne compte que sur des dons privés, répète-t-il pour rassurer les contribuables. Mais ces derniers veulent-ils seulement de ce cadeau? Réponse le 19 mai. Les Bâlois se prononcent ce jour-là sur un plan d’aménagement qui doit permettre à l’institution de s’étendre. Adoubé par le Conseil d’État et par une majorité du parlement, le projet est combattu par référendum.

À Bâle, le «Zolli», comme il est surnommé, est aussi populaire que Roger Federer, pour reprendre la comparaison d’une députée. Mais dans un contexte de sensibilité accrue à la protection des animaux et de conscience climatique, sa victoire est tout sauf certaine. Dans cette campagne émotionnelle aux enjeux multiples, les fronts sont éclatés. La Fondation Franz Weber mène la contestation. Soutenue par plusieurs organisations de défense animale ou environnementale, comme la section locale de Greenpeace, elle dénonce un projet anachronique. À ses yeux, placer derrière des vitrines des espèces sauvages n’a plus lieu d’être. Le WWF bâlois n’a pas rejoint le combat, ses membres étants partagés – l’ancien directeur du WWF international Claude Martin fait partie du comité de soutien.

Côté politique, les écologistes sont aussi divisés. Avec le PLR et le PDC, les Vert’libéraux défendent cette future attraction touristique, sa fonction scientifique et pédagogique. Les Verts, eux, critiquent une installation énergivore, incompatible avec l’urgence climatique récemment déclarée dans le canton. La gauche n’est pas unie pour autant. Le PS compte des membres dans les deux camps. Il laisse la liberté de vote à ses sympathisants.

Divertir ou sensibiliser?

«Un refus serait une grosse déception. Nous n’avons pas de plan B», se désole Olivier Pagan, directeur depuis dix-sept ans du zoo. Pour l’institution, l’extension marine est un nouveau projet phare destiné à accroître son attractivité alors que le nombre de visiteurs est tombé l’an dernier sous la barre du million. Pour Olivier Pagan, un point essentiel justifie «d’amener la mer à Bâle»: l’aquarium aura pour mission d’informer le public sur les dangers qui menacent l’écosystème marin. «C’est le but même d’un jardin zoologique moderne, fasciner le visiteur pour le sensibiliser. On pourrait faire des cinémas 3D ou avoir recours à de la réalité augmentée, comme l’évoquent nos détracteurs, mais tout cela sera bientôt possible dans son salon.»

L’argument de la sensibilisation fait bondir Vera Weber, présidente de la Fondation Weber. «C’est du divertissement, c’est tout!» Les Suisses, soutient-elle, sont suffisamment informés sur l’état des océans pour savoir qu’il faut les protéger, et il faut désormais agir: les millions servant à la création du complexe seraient bien mieux investis sur place, dans la recherche de solutions.

Vera Weber tente de faire capoter le projet depuis que son organisation en a pris connaissance, il y a neuf ans. Un combat contre Goliath, estime-t-elle. Au bout du fil, elle peine à garder son calme en énumérant ses griefs contre les aquariums marins. Comme le fait que «90% des espèces qui y sont exposées proviennent de captures, car elles ne se reproduisent pas en captivité» et que «beaucoup meurent dans les premières années». Ou encore qu’après leur capture, «jusqu’à 80% des poissons coralliens peuvent mourir» avant de gagner par avion un bassin artificiel. «C’est une aberration de les arracher à leur habitat naturel, de mettre celui-ci en danger, pour dire qu’il faut les protéger. Encore plus en Suisse, qui n’a pas d’accès à la mer.»

«Pourquoi s’en prend-on à nous pour quelques milliers de poissons, alors que le vrai problème, c’est la surpêche?»

Dans un pays côtier, un aquarium peut se justifier quand il a pour mission de sauver des espèces avant de les relâcher, poursuit-elle. Et Aquatis? L’aquarium lausannois «dérange» aussi Vera Weber, mais il est «moins problématique car les poissons d’eau douce sont moins fragiles et beaucoup se reproduisent en captivité». Cela n’avait pas empêché des activistes antispécistes de manifester devant l’aquarium à son ouverture.

Les défenseurs de l’Ozeanium, de leur côté, mettent en avant la réputation de l’institution et son expérience, notamment grâce à un vivarium. Ils accusent les opposants de répandre de fausses informations sur le taux de mortalité suivant la capture ou la faible espérance de vie en captivité: les statistiques avancées ne s’appliqueraient pas aux aquariums professionnels. Olivier Pagan rappelle aussi que son zoo contribue à des projets de protection de la nature, grâce à la collecte d’une surtaxe sur les billets. Entre 300 000 à 350 000 francs sont réunis par année. «Pourquoi s’en prend-on à nous pour quelques milliers de poissons, alors que le vrai problème, c’est la surpêche?»

Avant le 19 mai, le directeur se rassure sans doute à l’idée que son projet a déjà séduit les donateurs. Quelque 57 millions de francs ont été promis ou mis de côté. (TDG)