Un ouvrier agricole meurt intoxiqué dans un silo

La journée de travail a viré au drame, samedi matin, dans une exploitation agricole de Colombier, au-dessus de Morges. Un ouvrier a perdu la vie. «Un employé agricole est décédé - vraisemblablement par intoxication - dans un silo, alors qu'il œuvrait à l'égalisation du fourrage ensilé», précise la procureure en charge de l'enquête.

L'ouvrier, un ressortissant afghan de 44 ans, a été victime d’un malaise en raison de la présence de différents gaz, précise de son côté la Police cantonale, ajoutant que deux personnes, qui ont tenté d'aider le malheureux, ont été incommodés par les émanations toxiques, ont renoncé et ont appelé les secours.

Dépêchés sur place, les pompiers, équipés de matériel de protection respiratoire, ont extrait la victime inanimée du silo avant qu'un médecin constate le décès.

«Cet accident a nécessité l’intervention du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) du Service de protection et sauvetage de la ville de Lausanne (SPSL), du SDIS Morget, d’un médecin du SMUR et d’un équipage ambulancier de la base d’Aubonne-Morges, de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise et d’inspecteurs de la Police de sûreté dont ceux de la brigade de police scientifique», indiquent encore les forces de l'ordre. (TDG)