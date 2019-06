Un nouvel espion russe identifié en Suisse

C'est le troisième homme du commando d'espions russes qui a sévi sur le territoire helvétique en 2017. Son nom: Sergueï Jeltikov, «qui occupait des fonctions consulaires en Suisse», selon le journal Le Monde, qui révèle l'information ce jeudi.

Ce diplomate d'apparence juvénile et sportive, selon une photo publiée en 2014 par le Midi Libre, aurait assisté les deux membres des renseignements militaires russes (GRU) venus espionner un congrès de l'Agence mondiale anti-dopage à Lausanne en septembre 2017. Il aurait également «préparé la venue de ses deux acolytes pour une autre opération contre le laboratoire fédéral atomique, biologique et chimique de Spiez» près de Berne, au printemps 2018, écrit encore Le Monde. Les deux autres espions russes, Evgueni Serebriakov et Alexeï Morenets, avaient été arrêtés aux Pays-Bas en avril 2018, faisant capoter l'opération.

Feu vert du Conseil fédéral

En Suisse, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête contre Sergueï Jeltikov, dont le nom peut être aussi orthographié Zheltikov. Cette information du Monde nous a été confirmée par une source autorisée. Interrogé, le MPC indique simplement qu'il «dirige depuis mars 2017 une procédure pénale à l’encontre de deux prévenus en raison d’une cyberattaque contre l'Agence mondiale antidopage (...). La procédure pénale est menée sur la base d’une présomption de renseignements politiques (art. 272 Code pénal). Elle a été ultérieurement étendue à une tierce personne.» Le MPC affirme que les poursuites ont été autorisées par le Conseil fédéral et que «les prévenus ont été signalés (ndlr: pour être arrêtés) sur le plan national. Ces signalements sont toujours valables.»

De son côté, le Département fédéral des Affaires étrangères, qui accrédite les diplomates étrangers et peut aussi leur retirer leur immunité, n'a pas fait de commentaire sur ce cas. Selon nos informations, Sergueï Jeltikov aurait quitté la Suisse avant même que la levée de son immunité ait pu ou dû être demandée.

Contactée, la porte-parole de la mission russe à Genève indique n'avoir aucune information sur l'affaire. La base de données Teledata indique qu'un Sergueï Zheltikov, né en 1969, a vécu à Genève entre 2004 et 2006, avec comme adresse le consulat russe de la ville.

Le Monde donne des détails rocambolesques sur le rôle joué par le pseudo-employé consulaire lors de l'expédition des espions russes en Suisse. Il aurait «servi de relais logistique et aurait veillé à la sécurité du duo Serebriakov-Morenets, en mars 2017, à Lausanne, lors d’une opération de ­piratage informatique visant l’Agence mondiale antidopage».

Un grand tour du Léman

Les services de renseignement suisses étaient alors déjà informés, par leurs collègues français, des activités d'espionnage menée par Sergueï Jeltikov. Des agents français l'avaient en effet pris en filature en septembre 2016, alors qu'il était vice-consul à Marseille et qu'il y avait accueilli à l'aéroport les deux espions Serebriakov et Morenets.

Ensuite, selon le récit du Monde, «les trois hommes partent de Marseille en voiture vers la Suisse. Ils rejoignent Genève, où ils font montre d’une grande prudence pour éviter d’être suivis. Ils quittent la cité genevoise pour la ville d’Evian (Haute-Savoie). Là, le trio se sépare. Serebriakov et Morenets reviennent à Genève en bateau, alors que Jeltikov les rejoint après avoir fait le tour du lac Léman en voiture.»

Le 19 septembre, les trois hommes se retrouvent à Lausanne pour espionner le congrès de l'agence mondiale anti-dopage, qui doit examiner les accusations visant des athlètes russes. La suite est connue: dès le 20 septembre, un ordinateur utilisé par le trio russe se connecte au réseau wi-fi de deux hôtels lausannois connus, l’Alpha Palmiers et le Palace. Un virus infecte l'ordinateur d'un fonctionnaire sportif canadien, permettant à la Russie d'être parfaitement renseignée sur l'enquête antidopage visant ses sportifs.

Tous les présumés espions russes ont depuis pu rentrer dans leurs pays. Serebriakov et Morenets parce qu'ils ont été expulsés des Pays-Bas, Sergueï Jeltikov parce qu'il a pu rentrer en Russie avant que les choses se corsent pour lui en Suisse. (TDG)