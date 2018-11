Un nouveau millionnaire au tirage de vendredi

Un joueur a deviné la combinaison gagnante du tirage de l'Euro millions. Il empoche 57,525 millions de francs. Vendredi soir, il fallait cocher le 9, 10, 13, 28 et le 41, et les «étoiles» 1 et 12.

Le prochain tirage aura lieu mardi. Dix-neuf millions de francs seront en jeu. (ats/nxp)