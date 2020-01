Un ministre US dit à Greta d'aller «faire des études»

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a conseillé ce jeudi à Davos à Greta Thunberg de «faire des études d'économie et d'aller à l'université». La jeune militante du climat est également présente au Forum économique mondial.

Interrogé sur la revendication de la jeune Suédoise, qui appelle à un arrêt immédiat des investissements dans les énergies fossiles, il a répondu lors d'une conférence de presse: «Qu'elle fasse d'abord des études d'économie et qu'elle aille à l'université, et ensuite elle pourra revenir nous voir.»

L'administration Trump et Greta Thunberg se sont opposés depuis mardi à Davos mais jusqu'ici de manière plus voilée, et sans jamais se rencontrer physiquement.

Le président américain, Donald Trump, a ainsi fustigé les «prophètes de malheur et les prédictions d'apocalypse» climatique mardi dans un discours auquel assistait la militante. Peu avant de quitter la station de ski suisse mercredi, il a dit qu'il aurait «adoré» la rencontrer.

Visiblement peu impressionnée, Greta Thunberg a, de son côté, répété ses virulentes mises en garde à l'élite politique et économique, martelant qu'il était temps de «paniquer» parce que «la maison brûle», comme elle l'avait déjà fait l'an dernier à Davos.

Revoir la vidéo de mercredi 22 janvier où l'on voit, au WEF, la présidente de la Confédération parler abeilles avec le prince Charles:

(ats/nxp)