Un million de masques dans les magasins

Elle attaque Chatila sur Facebook. La justice intervient

L’huissier a frappé à la porte de Marie Rozes mercredi. La Genevoise a reçu en mains propres la décision de justice. Elle est sommée de retirer immédiatement «l’intégralité des vidéos, messages, photographies et commentaires se référant, de façon explicite ou non», à l’entrepreneur Abdallah Chatila concernant l’importation et la distribution de matériel médical, notamment de masques.



Le Tribunal civil lui interdit par la même occasion de publier quoi que ce soit sur le même sujet à l’avenir.



Va-t-elle se plier à ces mesures superprovisionnelles (à savoir une décision de justice urgente)? «Non, je ne retirerai rien. J’attends d’être entendue par la justice», répond-elle au téléphone.



Le différend sera tranché par un juge le 8 juin. En attendant, la justice civile considère que l’atteinte aux droits de la personnalité d’Abdallah Chatila «est rendue suffisamment vraisemblable pour qu’une protection soit accordée à titre superprovisionnel déjà». C’est pourquoi elle a ordonné le retrait des publications de Marie Rozes, qui s’exprime sur Facebook sous un pseudonyme.



Pour saisir la controverse, il faut se replonger dans l’actualité récente. La semaine dernière, l’homme d’affaires genevois d’origine libanaise accueillait un avion en provenance de Chine sur le tarmac de l’aéroport international de Genève-Cointrin devant la plupart des médias. Dans la cargaison, des millions de masques importés, mais aussi des gants, des lunettes, des visières qui s’arrachent déjà en cette période de pandémie. Pour ce gros coup, l’homme a investi près de 130 millions de francs. Une action philanthropique? Pas seulement. «Il s’agit aussi d’une action économique à but social», affirmait Abdallah Chatila en posant devant l’avion chinois. Il assurait alors que le matériel serait vendu sans marge pour les autorités sanitaires et que son bénéfice serait «réduit» pour les entreprises et les privés. Les premières pourraient acquérir des masques au prix de 65 centimes la pièce. Le tarif pour les seconds a été fixé à 80 centimes l’unité.



Depuis cette opération commerciale et médiatique, Marie Rozes met beaucoup d’énergie à attaquer Abdallah Chatila sur les réseaux sociaux. Dans ses vidéos et ses textes postés sur son mur, elle fustige avec véhémence les prix pratiqués, mais aussi l’État «qui achète des masques avec nos impôts à un homme d’affaires sans contrôler les marges et la qualité des masques». Mais la femme admet aussi qu’elle connaît personnellement Abdallah Chatila et qu’un autre différend les oppose indirectement. «Je n’essaie pas de détruire un homme, jure-telle. Mes questions sont légitimes. J’essaie de faire en sorte qu’une action publique soit entreprise. Car, derrière chaque masque, il y a une vie», dit-elle.



Pour l’heure, Abdallah Chatila a déjà gagné une manche, puisque la justice a ordonné à l’internaute d’effacer et de cesser ses attaques. Questionné sur cette affaire, l’entrepreneur, qui se lance sur le marché du matériel médical, se dit ouvert au débat. «Cette dame a le droit de penser ce qu’elle veut. On peut discuter, mais en aucun cas elle n’a le droit de porter des accusations diffamatoires.» Luca Di Stefano