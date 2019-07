Un joueur remporte 1,6 million au Swiss Loto

Un joueur a trouvé les six bons numéros du joker, et remporte ainsi la somme de 1,606 million de francs. En revanche, personne n'a coché la combinaison gagnante du Swiss Loto, composée des numéros 23, 29, 31, 35, 38 et 40. Le numéro chance était le 3 et le rePLAY le 04.

Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 8,7 millions de francs, indique la Loterie romande dans un communiqué. (ats/nxp)