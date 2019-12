Un homme de 30 ans décède après avoir été happé par un train

Un drame s’est produit ce lundi matin à proximité des voies ferrées des CFF, peu après la gare de Cossonay-Penthalaz, à la hauteur de Daillens. Un jeune homme, probablement happé par un train alors qu’il marchait le long des rails, a été retrouvé mort vers 7 h 45 par le mécanicien d’un train circulant entre Lausanne et Yverdon.

La victime, un Suisse de 30 ans domicilié dans la Riviera, avait été contrôlée à Cossonay à 2 h 30 du matin. «Avinée et voulant rejoindre quelqu’un d’autre, elle s’était trompée d’appartement et était entrée chez une autre personne qui a appelé la police», indique la police cantonale dans un communiqué. La patrouille dépêchée sur place a alors enjoint le jeune homme à quitter les lieux et à rentrer chez lui.