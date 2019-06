Un homme agresse les spectateurs du Knie: 3 blessés

Un Suisse de 43 ans s'en est pris samedi soir à des spectateurs sortant du cirque Knie à Bâle.

Il a agressé physiquement et blessé trois personnes, une femme de 28 ans et deux hommes de 41 et 42 ans, a indiqué dimanche la police cantonale. L'individu a été arrêté.

Les trois victimes ont été transportées à l'hôpital. Leurs vies ne sont pas en danger.

Une enquête a été ouverte. (ats/nxp)