Un heureux décroche le jackpot de mardi

Le jackpot de l'Euro Millions était de 50,6 millions de francs. Il fallait cocher les numéros 18, 23, 27, 42 et 44, ainsi que les étoiles 2 et 7. Le prochain tirage aura lieu vendredi. Dix-neuf millions de francs seront en jeu.

Tonight's 23/04/2019 #EuroMillions results are in! Head this way to check your tickets: https://t.co/xs1reusPoJ