Un déchet aurait pu être homologué comme dispositif médical vendu en Suisse

En 2015, la journaliste néerlandaise Jet Schouten a effectué une expérience qui a choqué toute une industrie: elle est entrée dans un magasin où elle a acheté un lot de mandarines en action. Puis elle a soigneusement découpé le filet qui emballait les fruits, l’a photographié et a soumis un dossier à trois organismes de certification officiels pour des dispositifs médicaux, faisant passer ces déchets d’emballage pour des implants de haute qualité qui devraient être commercialisés pour le compte d’une entreprise fictive. Elle proposait ce produit comme filet vaginal pour les femmes ayant des problèmes d’incontinence.

Dans son rapport technique remis aux sociétés de certification, la journaliste a écrit qu’une patiente sur trois aurait des cicatrices permanentes avec ce filet et serait à peine capable de marcher à l’avenir. Elle a aussi indiqué qu’elle ne disposait pratiquement d’aucune donnée prouvant que le filet était sûr. Elle a ensuite demandé si elle obtiendrait tout de même une approbation sur la base de cette demande. Le premier organisme de certification a répondu qu’il n’y avait pas de raisons que cela ne marche pas. Le deuxième a également été d’accord et le troisième a assuré que Jet Schouten obtiendrait «à 100%» une certification pour son filet. La journaliste a interrompu son opération sous couverture après ce pronostic.



Enquête internationale



Cette expérience surprenante a été le point de départ d’une vaste enquête sur la sûreté des implants et des dispositifs médicaux. Durant plus de six mois, sous l’égide du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), une cinquantaine de médias du monde entier ont enquêté sur ce secteur opaque, demandant l’accès à des dizaines de milliers de pages de documents officiels.

Dans certains cas, notre groupe de journalistes a découvert que des produits jamais testés avaient été utilisés sur des patients, sans que ces derniers n’aient été avertis. Les reporters ont mis au jour des implants ou des appareils médicaux qui détruisent des organes, font pourrir les os, distribuent des surdoses de morphine ou même des chocs électriques. Le résultat de cette enquête internationale sera publié dans les jours à venir sous le titre «Implant Files». En Suisse, ce travail a été réalisé par la cellule enquête de Tamedia.



De graves erreurs



En grande majorité, les implants fonctionnent très bien et il ne fait aucun doute que les dispositifs médicaux prolongent ou sauvent des vies et améliorent la qualité des vies de millions de personnes. Seulement voilà, le nombre de cas où cela se passe moins bien est effrayant.

Le système d’homologation en vigueur en Suisse et en Europe laisse passer de graves erreurs et n’est absolument pas transparent. Des essais cliniques insuffisants et des délais de mise sur le marché trop courts sont responsables de décès et de nombreux accidents. En dix ans, les autorités américaines ont recueilli 500'000 rapports sur des implants qui ont dû être retirés chirurgicalement. Dans 82'000 cas, des documents mentionnent un lien entre les implants et un décès. Les fabricants ont payé des milliards de dollars suite à des plaintes de patients ou des procédures gouvernementales.



Elle perd son bébé



Maria Stirn*, par exemple, a le cœur fragile et a reçu en 2008, à l’âge de 24 ans, un implant que les médecins appellent un DAI – moitié stimulateur cardiaque et moitié défibrillateur. Les sondes sont du type Sprint Fidelis, fabriquées par Medtronic, le leader mondial du marché des dispositifs médicaux. L’appareil distribue les chocs électriques en cas d’urgence cardiaque. Mais Maria a soudainement et sans aucune raison reçu dix «chocs inappropriés», comme le décrivent les médecins. Elle était enceinte à l’époque. Après les chocs, elle a perdu son bébé.

Il est probable qu’il y ait un lien entre le décès de l’enfant à naître et le dysfonctionnement de l’implant cardiaque. Maria a envoyé un rapport d’autopsie du bébé au fabricant Medtronic. Ce dernier a accepté de payer quelques milliers d’euros pour «réparation» en guise de geste de bonne volonté. Mais Maria a dû signer une clause de confidentialité.

Medtronic a admis plus tard que le mauvais fonctionnement de la Sprint Fidelis a pu causer 13 décès. Les journalistes de l’ICIJ ont parlé à deux autres victimes. L’appareil a finalement été retiré du marché. Medtronic n’a rien dit de précis sur celui-ci. Mais l’entreprise souligne qu’elle ne met sur le marché des dispositifs ou des thérapies que s’il est garanti qu’ils sont sûrs et efficaces dans le traitement d’un problème médical.



Approbation trop rapide



L’expérience de Jet Schouten et des cas comme celui de Maria Stirn montrent où se situe une partie du problème: en Europe, les implants et dispositifs médicaux, même à risque, sont souvent approuvés très rapidement. Contrairement aux médicaments, ils ne sont pas systématiquement contrôlés par l’État, mais par des organismes privés. Ces derniers dépendent des mandats donnés par l’industrie et n’y regardent pas toujours d’assez près, comme c’était par exemple le cas pour «le filet à mandarines vaginal». En cas de refus d’une certification, les fabricants peuvent se tourner vers n’importe laquelle des quelque 50 entreprises de certification en Europe.

Cela explique sans doute pourquoi 10'254 nouveaux dispositifs médicaux ont été approuvés en Allemagne au cours des huit dernières années, mais que seulement 84 certifications ont été rejetées. En Europe, et donc aussi en Suisse, les nouveaux produits sont souvent mis sur le marché des années avant les États-Unis, où les contrôles sont beaucoup plus stricts. Jeffrey Shuren, directeur du Center for Devices and Radiological Health de la Food and Drugs Administration (FDA) aux États-Unis, l’a résumé en une formule simple en 2011: «Dans le système européen, la population sert de cobaye.»

Lobbying massif



La Suisse est intégrée au système d’approbation de l’Union européenne. Après un scandale concernant les implants mammaires du fabricant PIP, Bruxelles a renforcé ses règles. En décembre, le Conseil fédéral soumettra également au parlement un renforcement correspondant de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTH). Mais le système continuera de faire appel à des organismes de certification privés – c’est le résultat d’un lobbying massif de la part de l’industrie.

En 2014, Maureen McCleave, alors âgée de 77 ans, a reçu un tout nouveau stimulateur cardiaque miniature appelé Nanostim. À peine plus long qu’une pièce de 1 euro, pouvant être placé directement dans le cœur via la veine fémorale. Le battage médiatique autour de ce nouvel implant avait été inversement proportionnel à sa petitesse.

Les problèmes ont commencé pour Maureen à la fin de 2016. Au lieu des dix-neuf années promises, le Nanostim a lâché après trois ans. En 2016, le fabricant a demandé d’arrêter d’utiliser l’appareil. Le stimulateur cardiaque avait été approuvé après seulement nonante jours de tests sur 33 patients volontaires… et 10 moutons. * Nom modifié par la rédaction

