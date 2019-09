Un conducteur meurt en s'écrasant contre un arbre

Un automobiliste de 49 ans a perdu la vie mercredi peu après 17h00 entre Morgins et Troistorrents (VS). Son véhicule a quitté la chaussée et terminé sa course contre un arbre, quelque trente mètres en contrebas.

Le véhicule a dévié de sa trajectoire rectiligne pour une raison encore indéterminée, a indiqué la police cantonale valaisanne jeudi dans un communiqué. Malgré les efforts des secouristes, le malheureux est décédé sur place. Le ministère public a ouvert une enquête.

(comm/nxp)