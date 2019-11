Un chanceux remporte 135 millions de francs

Un chanceux a fait sauter la banque au tirage de l'Euro Millions mardi. Le parieur a remporté 135 millions de francs en cochant les cinq bons numéros et les deux «étoiles», a indiqué la Loterie romande.

Pour décrocher le jackpot, il fallait cocher les numéros 8, 10, 15, 30 et le 42, ainsi que les «étoiles» 4 et 6. Lors du prochain tirage vendredi, 19 millions de francs seront en jeu. L'Euro Millions avait déjà fait un heureux le mois passé. Un joueur avait remporté 206 millions de francs le 8 octobre en cochant les cinq bons numéros et les deux étoiles.

L'Euro Millions est proposé dans neuf pays: Suisse, France, Espagne, Royaume-Uni, Luxembourg, Belgique, Portugal, Irlande et Autriche et propose deux tirages hebdomadaires, les mardis et vendredis. (ats/nxp)