Un célèbre braqueur en série devient éboueur pour la Ville de Zurich

Un ancien criminel qui se reconvertit dans le ramassage d’ordures: Hugo Portmann en rêvait, la Ville de Zurich a exaucé son souhait. Souvent présenté comme le braqueur de banques le plus célèbre de Suisse, l’homme de 58 ans, connu pour ses multiples évasions, aspire à retrouver une vie normale à sa sortie de prison, le 16 juillet prochain.

Peut-être comme éboueur avait-il déclaré aux juges qui ont ordonné sa libération conditionnelle après 35 années passées derrière les barreaux. Le voilà engagé par le Service de la voirie de la Ville de Zurich, avant même d’avoir retrouvé sa liberté, annonçait le «Blick» dans son édition de vendredi.

«Je suis aussi conscient d’avoir une biographie assez particulière»

C’est le municipal Filippo Leutenegger (PLR) qui a approuvé l’engagement du détenu. Selon lui, rien ne s’oppose à ce qu’un ancien criminel de la trempe de Hugo Portmann devienne un employé communal. «À mon avis, chaque personne, si elle s’en donne la peine, mérite une seconde chance», déclare-t-il au quotidien alémanique, où on le voit en photo serrer la main d’un Hugo Portmann tout sourire devant un camion poubelle. L’ex-braqueur raconte, quant à lui, ne pas redouter les éventuels sales coups ou mauvaises blagues de ses futurs collègues. Il se trouve en prison «depuis trop longtemps» pour que ce genre de choses puisse l’atteindre. «Je suis aussi conscient d’avoir une biographie assez particulière.»

Ancien légionnaire, Hugo Portmann a commencé sa carrière criminelle en 1983. Âgé de 23 ans, il braque deux banques dans le canton de Zurich à deux semaines d’écart. Il écope de 12 ans de prison. Cinq ans plus tard, il s’évade lors d’une permission et s’attaque immédiatement à une nouvelle banque, à Adliswil (ZH). Il est rattrapé le jour même et prend 9 ans de plus.

En 1992, rebelote. L’évasion dure quatre jours et se clôt par un échange de tirs avec la police. Nouvelle peine de 5 ans. Il s’échappe encore en 1999 et commet un hold-up avec prise d’otages en Thurgovie: 9 ans supplémentaires. À trois reprises, les condamnations sont assorties d’une mesure d’internement. Le braqueur en série a néanmoins toujours refusé de se soumettre à une thérapie, estimant qu’il n’était pas malade.

Le 4 avril, la justice zurichoise a accepté sa demande de libération conditionnelle. Il exécute la fin de sa peine en milieu ouvert. À la chaîne locale TeleZüri, il racontait récemment pourquoi il ne retomberait pas dans la criminalité: «J’ai passé la moitié de ma vie dans une chambre, je suis devenu une personne humble.» Hugo Portmann est soumis à une période probatoire de trois ans (TDG)