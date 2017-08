Un candélabre fait de l'ombre à la Villa Le Lac Le Corbusier

Subvention à la baisse

La subvention communale 2017 à l’Association Villa Le Lac (qui accueille les visiteurs, organise des expos et forme des stagiaires) a baissé de 50 000 à 45 000 fr. «Nous rediscuterons pour corriger le tir, ou pas», selon le syndic. Qui martèle, avec le municipal en charge: «Le Canton et la Confédération, eux, ne versent rien!» Faux, rétorque Laurent Chenu: «L’association organise très bien ses activités, mais nous ne soutenons pas cet aspect. En revanche, nous subventionnons des interventions sur le monument, auprès de son propriétaire, la Fondation Le Corbusier, notamment pour l’entretien et les travaux: depuis 2011, 113 000 fr. de la Confédération et 156 000 fr. du Canton.»



A titre de comparaison, La Chaux-de-Fonds soutient l’association gérant la Maison blanche (non inscrite à l’Unesco) par 23 000 à 30 000 fr. annuels. La Ville de Genève, elle, a même acheté plusieurs appartements de l’immeuble Clarté, l’autre site suisse de Le Corbusier inscrit à l’Unesco.