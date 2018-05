Un «cabinet fantôme» donnerait le ton à Berne

Un petit groupe de conseillers aux Etats donne le ton dans la politique fédérale suisse, affirme la NZZ am Sonntag. Selon le journal zurichois, le président du parti socialiste suisse Christian Levrat (FR), le syndicaliste saint-gallois Paul Rechsteiner, la présidente du Conseil des Etats Karin Keller-Sutter (PLR/SG), le PLR zurichois Ruedi Noser et les PDC lucernois Konrad Graber et soleurois Pirmin Bischof font partie d'un «cabinet fantôme», qui s'est formé ces dernières années.

Le dernier coup en date du groupe est l'accord sur la réforme de la fiscalité des entreprises, combinant un projet fiscal à une stabilisation de l'AVS et présenté cette semaine.

Les représentants de l'UDC ne font pas partie du réseau. C'est l'une des raisons pour lesquelles le plus grand parti de Suisse peine à trouver une majorité dans de nombreux dossiers, écrit la NZZ am Sonntag.