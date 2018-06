Un braqueur récidiviste écope de 7 ans de prison

Le tribunal correctionnel lucernois a condamné à sept ans de prison le braqueur récidiviste de trois succursales de la Banque cantonale de Lucerne. Le Suisse de 56 ans a été reconnu coupable de vol, délit frauduleux mais aussi de pornographie.

L'accusé se trouve en détention préventive. Le jugement publié lundi n'est pas encore entré en force.

L'homme avait largement admis les faits. L'avocat de la défense estimait que son client n'était pas un criminel professionnel et exigeait une peine de quatre ans seulement.

Ce prothésiste dentaire indépendant est tombé dans la délinquance lorsque ses affaires ont connu des difficultés, puis que son «commerce avec la Chine» n'a pas rapporté les profits escomptés. Il voulait offrir quelque chose à sa troisième femme et à sa fille, a-t-il expliqué lors de son procès.

Fraude fiscale

En 2010, l'accusé a tenté de soutirer par chantage 280'000 francs. Dès 2013 et pendant deux ans, il a touché une indemnité journalière de maladie, tout en continuant à travailler. Il n'a pas déclaré correctement ses revenus. Sur la base de fausses informations, il a obtenu un prêt de 48'000 francs auprès d'un établissement de crédit.

Le tribunal a suivi le parquet dans ses réquisitions. Il a déclaré l'accusé coupable de tentative d'extorsion, de fraude (commerciale), de fraude fiscale et de falsification de documents.

En 2015 et 2016, l'accusé a attaqué trois succursales de la Banque cantonale de Lucerne armé d'un pistolet «soft-air», après avoir bu pour se donner du courage. Au total, il s'est emparé de 280'000 francs en billets. Selon le procureur et le tribunal correctionnel, l'homme s'est rendu coupable notamment de coercition, de vol qualifié et de port d'armes interdit.

Les enquêteurs ont également trouvé chez l'accusé des ordinateurs portables et des disques durs contenant des images à caractère pédo-pornographique. Parmi celles-ci se trouvaient des clichés suspects de sa propre fille. L'accusé a également été reconnu coupable de pornographie. (ats/nxp)