Un automobiliste perd la vie près d'Adelboden

Canton de Vaud Un Suisse de 17 ans est dans un état grave après être tombé d'un tracteur conduit par un jeune alcoolisé, dans la nuit de samedi à Bottens. Plus...

Lucerne En moins de trois heures deux collisions ont eu lieu en ville de Lucerne. Une fois entre une voiture et une moto et l'autre avec une trottinette électrique. Plus...