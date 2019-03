Un Vaudois perd la vie dans une avalanche

Une personne a été tuée et une autre blessée dimanche matin dans une avalanche dans la combe de Malaluy, proche de la station de Champex, au-dessous des Clochers d’Arpette. Tous les deux sont originaires du canton de Vaud. Le défunt, âgé de 37 ans, était domicilié en Valais. Le blessé, 35 ans, vit à Fribourg. Deux autres personnes, des Valaisans âgés de 47 et 48 ans, sont sorties indemnes de la coulée. La police valaisanne a confirmé le bilan en fin d’après-midi après avoir informé les proches des victimes.

L’alerte avait été donnée peu avant 10h, vraisemblablement par les randonneurs eux-mêmes. Les deux skieurs indemnes se sont fait emporter sans se faire ensevelir et ont pu dégager eux-mêmes leur troisième compagnon, blessé, avant l’arrivée des sauveteurs. Les secouristes sont rapidement arrivés sur place au moyen de quatre hélicoptères et le blessé a été transporté vers l’hôpital.

Ils ont ensuite retrouvé le quatrième randonneur sous environ un mètre cinquante de neige et n’ont pu que constater son décès. L’avalanche fait environ 1,5 kilomètre de long pour 30 mètres de large et un dénivelé supérieur à 800 mètres. Ses dimensions particulières s’expliquent par le fait que les randonneurs progressaient dans un couloir raide et étroit.

«Il s’agit d’un itinéraire peu fréquenté en direction des Clochers d’Arpette dans lequel on ne se rend pas par hasard. C’est plutôt difficile d’accès», précise Stève Léger, porte-parole de la police cantonale valaisanne. Le groupe s’est fait surprendre par l’avalanche à une altitude de 2430 mètres. Tous les étaient équipés de détecteurs de victimes d’avalanche (DVA), ajoute la police cantonale. Le Ministère public a ouvert une enquête.

En faisant le choix d’une pente exposée au nord, les quatre randonneurs avaient suivi les conseils du bulletin d’avalanche. L’édition de ce dimanche évoquait une «situation généralement favorable». «Le degré d’avalanche était de 2 sur 5 ce dimanche mais un tiers des avalanches mortelles ont lieu dans cette situation», rappelle Stève Léger. Depuis le début de l’hiver, quinze personnes ont trouvé la mort dans des coulées en Suisse. (TDG)