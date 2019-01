Ueli Maurer lie origine et avenir dans son discours

Dans son allocution du Nouvel An, le président de la Confédération Ueli Maurer a souligné la nécessité d'un lien entre origine et avenir, entre tradition et innovation. A défaut, «en ces temps mouvementés, nous risquons de perdre pied».

Le Zurichois a choisi deux objets pour symboliser ces transformations: une vache en bois qui se trouve dans son bureau et un smartphone. Pour lui, la vache est le symbole des traditions, origines, racines et valeurs communes, a-t-il expliqué mardi 1er janvier à la RTS.

Ces valeurs, les Suisses et les Suissesses les ont créées et se sont battus pour elles: la démocratie directe, le fédéralisme, le scepticisme à l'égard des puissants, mais aussi l'humilité, la compétence et la ponctualité. La Suisse peut en être fière, car ces valeurs sont la base de sa prospérité actuelle, estime le président de la Confédération.

Transformations rapides

Le smartphone quant à lui représente la rapidité des transformations de notre société, le progrès technologique ainsi que les nouvelles possibilités et chances à saisir, que ce soit dans la vie privée, au travail, dans l'économie ou la recherche. Mais le smartphone symbolise aussi l'isolement et empêche toujours plus les contacts personnels.

Les changements si rapides créent aussi beaucoup d'incertitudes, estime Ueli Maurer. Afin de ne pas se perdre en avançant, il faut une boussole: un lien entre origine et avenir, entre ce qui a fait ses preuves et ce qui est nouveau, entre la vache en bois et le smartphone.

«Si nous savons d'où nous venons, nous comprenons mieux où nous sommes», a souligné le président de la Confédération. Les valeurs éprouvées sont les fondements solides d'une Suisse moderne et compétente, à la pointe du progrès dans de nombreux domaines. «Tant que nous respectons nos valeurs, nous pouvons regarder vers l'avenir avec assurance», a conclu Ueli Maurer. (ats/nxp)