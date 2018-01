Trois hôpitaux alémaniques sanctionnés pour avoir utilisé du matériel dangereux

De la rouille qui goutte de canules utilisées pour des opérations du cœur sur des bébés. L’arrière d’une canule qui se rompt pendant une opération chirurgicale. Des aspirateurs nasaux – utilisés pendant des opérations – qui ont été déformés. Cela n’est pas arrivé dans un pays en développement mais dans trois grands hôpitaux publics suisses: l’Hôpital universitaire de Zurich, celui de Bâle et l’Hôpital cantonal de Saint-Gall. Et cela à plusieurs reprises et pendant plusieurs années. Sans qu’aucune des trois institutions ne dénonce l’entreprise responsable aux autorités, en l’occurrence Swissmedic, alors que la loi les y oblige.

Swissmedic a ouvert des procédures pénales administratives à leur encontre au début de l’année 2017 et les a condamnés à des amendes en juillet dernier pour violation de leur obligation d’annoncer tout incident lié à du matériel médical (voir encadré).

Mail anonyme

En 2011, Swissmedic reçoit un mail anonyme informant que la société SwSI Medical AG, dans le canton de Zoug, commercialise du matériel médical venant du Pakistan. Ce matériel aurait été lavé dans un lave-vaisselle et séché avec un séchoir à air comprimé.

Swissmedic ouvre alors une procédure administrative à l’encontre de SwSI, laquelle n’est pas encore terminée. Au cours d’une perquisition, les enquêteurs ont saisi d’importantes quantités de matériel médical en mauvais état ainsi que des données informatiques. Cela a permis de prouver que l’entreprise fournissait depuis des années les deux hôpitaux universitaires et l’Hôpital cantonal de Saint-Gall. Swissmedic a aussi découvert une douzaine de courriels dans lesquels les hôpitaux se plaignent de produits défectueux.

Un responsable des achats de l’Hôpital cantonal de Saint-Gall écrit le 10 octobre 2013 à la firme: «Aujourd’hui je vais vous renvoyer un paquet de canules. Il y a de la rouille sur les instruments.» Un mois plus tard, il se plaint encore: «Le produit est déformé, rouillé et le diamètre ne correspond pas au modèle précédent. En un mot: inacceptable.» Le 9 juillet 2014, l’hôpital signale à la firme des paquets portant de fausses étiquettes. Une semaine plus tard, de la rouille s’égoutte de paquets utilisés en chirurgie.

Canules sales et rouillées

Les produits de cette entreprise ont aussi posé problème à l’Hôpital universitaire de Zurich. En mars 2013, une employée de l’hôpital écrit à l’entreprise: «Bonjour Monsieur K., j’ai reçu une canule de la neurochirurgie dont la partie arrière s’est cassée pendant l’opération.» Un médecin senior, aussi dans le département de chirurgie, s’est plaint en août 2013 que les canules d’aspiration se bouchaient rapidement à cause de la formation de gouttes de sang. À certains endroits, ces canules sont «parfois tranchantes, ce qui peut être dangereux pour le patient». Enfin, les canules d’aspiration ont montré des résidus de saleté clairement visibles et dans un cas même des éclats de métal.

Copeaux de métal

À l’Hôpital universitaire de Bâle, un responsable des achats souligne de «graves problèmes de qualité», tels que des copeaux de métal sur des ventouses stériles. Un e-mail mentionne 245 canules souillées. «Alors qu’au moins quatre personnes étaient informées de cet incident grave, à aucun moment il n’a été question de faire une annonce à Swissmedic», souligne l’autorité. La passivité des hôpitaux suisses a permis à cette entreprise de continuer à vendre du matériel dangereux pendant des années.

Les dirigeants de la société, en liquidation, ne souhaitent pas s’exprimer. L’Hôpital cantonal de Saint-Gall reconnaît qu’il a violé son obligation d’annoncer mais souligne que le renvoi du matériel à la société montre que ces problèmes ont été pris très au sérieux. «Le matériel médical concerné a été retiré du stock de l’hôpital et n’a plus été utilisé.» En mai 2017, l’hôpital a intensifié la formation des employés dans ce domaine et, depuis la condamnation de Swissmedic, la vérification des fournisseurs a été renforcée. À Zurich, on souligne aussi que la formation du personnel a été renforcée et les responsabilités concernant les déclarations de produits non conformes ont été clarifiées. Quant à l’Hôpital universitaire de Bâle, il précise que les canules défectueuses n’ont jamais été utilisées sur les patients. Il dit aussi faire de grands efforts pour sensibiliser les employés. Avec succès, puisque les rapports à Swissmedic ont récemment fortement augmenté. (TDG)