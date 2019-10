Travailleurs âgés: pas de fonds supplémentaires

La Confédération ne devrait pas s'engager plus pour la formation continue et l'insertion professionnelle. La commission de l'éducation du Conseil national refuse une initiative parlementaire déposée par Carlo Sommaruga (PS/GE).

Le Genevois voudrait que 300 millions de francs par an, prélevés sur le bénéfice de la BNS et versés à la Confédération, soient versés dans un fonds de formation continue et d'insertion professionnelle. Ce fonds servirait en priorité à la réinsertion professionnelle des travailleurs de plus de 50 ans et aux jeunes qui cherchent un premier emploi.

Par 17 voix contre 6, la commission est opposée à ce projet, indiquent vendredi les services du Parlement. La majorité estime que le financement de mesures de formation continue est déjà traité dans le message sur l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation.

Les plus de 50 ans menacés

Par ailleurs, le Conseil fédéral a déjà annoncé qu'il prendrait des mesures pour améliorer la situation des chômeurs de plus de 50 ans. Ces travailleurs sont particulièrement menacés par le chômage de longue durée, fait valoir la minorité de la commission. Des mesures ciblées sont nécessaires.

La commission souhaite néanmoins se pencher ultérieurement sur la question des jeunes. Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans a globalement augmenté depuis 1991, rappelle Carlo Sommaruga dans son texte.

Fragilisés par le manque d'expérience professionnelle, ils risquent de subir plus fortement le contrecoup d'un retournement conjoncturel. (ats/nxp)