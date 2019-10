Trains: Eppenberg voit le bout de son tunnel

L'élargissement d'un des principaux goulets d'étranglement de l'axe ferroviaire Genève - St-Gall entre dans sa dernière ligne droite. Les CFF ont fait visiter mercredi aux médias le tunnel d'Eppenberg, entre Olten (SO) et Aarau, à près d'un an de sa mise en service.

Le passage de deux à quatre voies du tronçon entre la cité soleuroise et le chef-lieu argovien coûtera finalement moins que les 855 millions de francs budgétés, a confié aux journalistes présents à Wöschnau (SO) le chef de projet des CFF Thomas Schweizer. Le trafic grandes lignes et le trafic régional profiteront de la construction du tunnel.

Aujourd'hui, 550 trains circulent quotidiennement entre Olten et Aarau. Dans 14 mois, une partie d'entre eux filera sous terre sur une distance de 3,1 km. L'infrastructure ferroviaire est actuellement en cours d'installation dans le nouveau tunnel à deux voies. Sur une longueur de 631 mètres, un système d'amortissement avalera les vibrations provoquées par les trains Intercity qui passeront huit mètres en dessous des habitations.

Percé en février 2018

L'ouvrage percé en est février 2018 est assorti d'une galerie de sécurité et de deux sorties de secours verticales, à Gretzenbach (SO) et Schönenwerd (SO). Entamés en mai 2015, les travaux comportent également le renouvellement des deux voies maintenues en surface entre Olten et Aarau.

Les premiers convois test circuleront dans le tunnel d'Eppenberg en octobre 2020. Le tube sera mis en service régulier dès le changement d'horaire des CFF suivant, le 12 décembre 2020. (ats/nxp)