Tourisme d'achat: mesures en vue sur la TVA?

Des mesures doivent être prises contre le manque à gagner qu'engendre le tourisme d'achat au commerce suisse, notamment dans les régions frontalières. La commission de l'économie du Conseil des Etats en est convaincue. Elle pourrait intervenir au niveau de la TVA.

La commission s'est penchée sur plusieurs interventions parlementaires et cantonales luttant contre le tourisme d'achat, ont indiqué mercredi les services du Parlement. Elle attend le rapport du Conseil fédéral, prévu pour l'été, sur les répercussions du franc fort sur la TVA et la possibilité d'adapter le régime de la TVA. Selon ses conclusions, la commission pourrait déposer une intervention sur le sujet.

Par conséquent, et par 7 voix contre 2 et 1 abstention, elle propose de rejeter les motions des conseillers aux Etats Werner Hösli (UDC/GL) et Peter Hegglin (PDC/ZG). Le premier veut réduire à 50 francs la franchise hors taxe fixée actuellement à 300 francs. Le second propose de définir de nouvelles règles avec les pays voisins pour le remboursement de la TVA.

La commission ne veut pas non plus donner suite à une initiative cantonale de St-Gall visant à ce que l'ensemble des importations de marchandises privées soient soumises à la TVA si la taxe fait l'objet d'un remboursement à l'étranger. Toutes ces requêtes pourraient être reprises dans l'éventuelle intervention de la commission. (ats/nxp)