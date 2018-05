«Toi prendre marteau»: ce langage irrite les étrangers

Les Suisses alémaniques sont-ils racistes envers les étrangers qui parlent mal l'allemand? C'est ce que laissent supposer des témoignages recueillis par le gratuit 20 Minuten vendredi. Il raconte ainsi l'exemple d'un client arabe grimpant dans un bus de Car Postal. L'homme, qui s'exprimait pourtant bien en allemand mais avec un accent étranger, s'est vu réclamer son abonnement par le chauffeur qui lui a demandé: «toi avoir demi-tarif?»

Les phrases de ce genre sont aussi courantes dans la construction. Ainsi un contremaître aurait apostrophé son ouvrier portugais par un «Toi prendre marteau». Un ouvrier italien se serait vu envoyer chez le médecin par un «Toi aller docteur».

Humiliation

Cet allemand rudimentaire, ou «pour idiots», comme on dit outre-Sarine, énerve de plus en plus d'étrangers, explique 20 Minuten. En particulier les migrants. Ceux-ci, souvent des Secondos, sont régulièrement confrontés dans la vie courante à ce genre de phrases. Et nombre d'entre eux se sentent offensés lorsqu'on leur parle ainsi, explique ainsi Mustafa Atici, président de Migrant-e-s du parti socialiste. «C'est particulièrement humiliant lorsque cet allemand s'accompagne de gestes et de mimiques exagérés», dit l'homme lui-même originaire de Turquie. «Cela signifie que vous n'êtes pas à votre place et cela donne aux étrangers bien intégrés l'occasion de se sentir victimes.»

Certains Suisses l'admettent : ils parlent effectivement ainsi aux étrangers qui s'expriment mal en allemand. «Je demande ainsi à ma femme de ménage: toi pouvoir nettoyer aujourd'hui fenêtre?», reconnaît un Zurichois. Il estime que s'il parle autrement, elle ne comprendra pas sa demande. Un restaurateur thurgovien utilise lui aussi un allemand rudimentaire avec son employé balkanique: «Je lui dis par exemple: toi nettoyer, moi couper tomates». Selon lui, l'allemand rudimentaire est mieux compris car les migrants ont de la peine avec des phrases conjuguées.

La Société suisse des entrepreneurs défend elle aussi ce jargon simplifié sur les chantiers, pour autant qu'il s'accompagne de respect et de collégialité. Un chef cusinier interrogé par 20 Minuten, apparente cet allemand rudimentaire au «langage de cuisine». Parce qu'en cuisine, on ne prononce que des phrases courtes, claires, avec des mots-clés, explique-t-il. «On n'a pas le temps d'en faire plus car le client attend son repas et en plus il n'est pas toujours facile, même pour un Suisse, de comprendre mon dialecte valaisan.».

(nxp)