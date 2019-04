Taxées normalement, les banques rapporteraient 412 millions en plus

Il y a des banques cantonales qui paient leurs impôts plein pot. Il y en a d’autres, très nombreuses, qui bénéficient d’un régime spécial. Elles sont partiellement ou complètement libérées de l’impôt sur le bénéfice et le capital. Pour avoir une vue d’ensemble, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a commandé une étude sur la question à KPMG. Le cabinet a rendu ses conclusions. Et elles ne font pas plaisir à tout le monde. Si toutes les banques cantonales payaient des impôts comme les banques privées, cela rapporterait 412 millions de francs supplémentaires par année aux Cantons et à la Confédération.

Le mouton noir de l’étude, c’est la Banque Cantonale de Zurich. Taxée «normalement», elle pourrait rapporter 142 millions supplémentaires. Qu’en est-il des banques cantonales de Suisse romande? Nous avons épluché l’étude qui se base sur les chiffres 2016. Voici les résultats, où l’on se rend compte que chaque Canton fait sa petite popote au niveau de l’imposition et aussi de l’indemnisation pour la garantie étatique des fonds bancaires.

Genève: +9 millions

Voilà ce que la BCGE pourrait rapporter en plus chaque année au Canton et aux Communes. Elle paie 18 millions d’impôts: 12 millions au Canton et aux Communes ainsi que 6 millions à la Confédération. La BCGE ne verse aucune indemnisation pour la garantie de l’État.

Vaud: +3 millions Voilà ce que la BCV pourrait rapporter en plus chaque année à l’État. Elle paie 80 millions d’impôts: 56 millions vont au Canton et aux Communes, 24 millions à la Confédération. Deux millions en plus iraient aux premiers et 1 million supplémentaire à la seconde. La BCV ne verse aucune indemnisation pour bénéficier de la garantie de l’État.

Valais: +11 millions

Voilà ce que la BCVs pourrait rapporter en plus chaque année au Canton et aux Communes. Elle paie 14 millions d’impôts: 8 millions au Canton et aux Communes ainsi que 6 millions à la Confédération. À noter que la BCVs rémunère la garantie d’État en lui versant annuellement un montant correspondant à 0,7% de ses fonds propres exigibles.

Neuchâtel: +8 millions

Voilà ce que pourrait rapporter la BCN, qui est la seule banque romande à être libérée de l’impôt cantonal et fédéral. La recette nouvelle irait pour moitié à la Confédération, et moitié au Canton et aux Communes. La BCN rémunère la garantie d’État en lui versant annuellement un montant correspondant à 0,5% de ses fonds propres exigibles.

Fribourg: +13 millions

Voilà ce que la BCF pourrait rapporter en plus chaque année à l’État. Elle paie 19 millions d’impôts au Canton et aux Communes mais rien à la Confédération grâce à sa structure juridique. Les 13 millions supplémentaires iraient essentiellement à la Confédération (10 millions) et ensuite au Canton et aux Communes (3 millions). La BCF verse une indemnisation pour la garantie de l’État. Son montant est fixé d’entente entre le Conseil d’État et le conseil d’administration de la banque.

Jura: inchangé

La BCJ paie déjà tout son dû à l’État. Elle continuerait donc de verser 4 millions, dont 3 au Canton et aux Communes et 1 à la Confédération. À noter que la BCJ verse une indemnité annuelle pour la garantie de l’État comprise entre 0,6 et 1% de ses fonds propres exigibles.

Berne: inchangé

La BCBE paie déjà son dû à l’État. Elle continuerait donc de verser 34 millions, dont 24 au Canton et aux Communes, et 10 à la Confédération. La BCBE ne verse pas d’indemnité annuelle pour bénéficier de la garantie de l’État. (TDG)