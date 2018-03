Tamedia sort une édition spéciale pour ses 125 ans

Le 2 mars 1893, le premier numéro du Tages-Anzeiger était imprimé à quelques mètres du site actuel de la rédaction à Zurich. Depuis, le quotidien alémanique a donné naissance à Tamedia SA, premier groupe de médias privé de Suisse.

Cent-vingt-cinq ans plus tard, Tamedia célèbre vendredi son anniversaire avec une édition spéciale de 40 pages encartée dans tous les journaux du groupe de presse en Suisse, ainsi qu'une version plus courte dans Le Matin et 20 minutes.

La version numérique en français et en allemand est disponible sur ce lien. (nxp)