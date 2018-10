Swissmedic perd face à Alkopharma

C’est la seconde fois que Swissmedic échoue devant la justice dans cette affaire. Rien n’y fait: la justice valaisanne refuse de considérer que la vente d’un anticancéreux périmé et sous-dosé a pu mettre en danger la santé des enfants et des adultes traités en Suisse. Mais l’Autorité de surveillance des médicaments ne s’avoue pas vaincue. Elle fera recours au Tribunal fédéral (TF).

Alkopharma était une entreprise pharmaceutique établie à Martigny. Elle vendait, en France, un médicament utilisé dans le traitement de divers cancers, notamment des leucémies pédiatriques. Sans autorisation valable, elle avait aussi écoulé des flacons de Thiotepa auprès de presque tous les grands hôpitaux suisses. Or, la responsable de la chaîne de production avait modifié les étiquettes des flacons pour en retarder la date de péremption fixée à 18 mois. Cette péremption avait eu pour conséquence de diminuer la quantité de principe actif contenu dans les flacons administrés aux malades en Suisse et en France.

«La vérité judiciaire»

«Après le temps de l’excès médiatique, voici le temps de la vérité judiciaire: il n’y a eu aucune mise en danger, a fortiori aucune personne décédée des suites de l’utilisation du médicament», a réagi Gaspard Couchepin, avocat de l’accusée, dans un communiqué. Quant à l’avocat du directeur d’Alkopharma, il est perplexe face à la décision de Swissmedic de recourir encore. «Il n’y a absolument aucune chance pour qu’ils obtiennent gain de cause devant le TF puisque aucun élément nouveau ne peut être apporté à ce stade de la procédure», explique Christophe Sansonnens. «Un recours au TF ne peut être formé que pour violation du droit ou en raison de l’établissement manifestement inexact des faits. Si Swissmedic s’entête c’est parce qu’elle a investi des moyens colossaux dans cette affaire et qu’elle ne peut assumer ce désaveu de la justice».

Pas de victime, pas de danger

En juin 2016, le directeur de l’entreprise et la responsable de la chaîne de production - un ancien couple - avaient été condamnés devant le Tribunal de district de Martigny à des peines pécuniaires légères pour ces fraudes. Mais la justice n’avait pas retenu de mise en danger concrète de la santé des patients, faute de victimes pour lesquelles il était possible de prouver scientifiquement des conséquences médicales. En septembre dernier, lors des débats en appel devant le Tribunal cantonal valaisan, Swissmedic avait longuement argumenté. Pour l’Autorité, il fallait retenir cette mise en danger puisque moins de médicaments implique un traitement moins efficace. «Plusieurs éléments du dossier vont dans cette direction», estime Matthias Stacchetti, chef de la division des affaires pénales chez Swissmedic. «Le public peut difficilement comprendre que l’on ne retienne pas un danger pour la santé lorsque l’on administre des médicaments sous-dosés à des patients souffrant d’une maladie mortelle comme le cancer. Nous allons soumettre cette question au TF», estime Matthias Stacchetti. Mais ce danger théorique n’est pas reconnu par la justice. Il faut des victimes pour condamner les dirigeants à la prison. Et cette preuve lourde et incontestable est impossible à apporter. Certains des patients ayant reçu du Thiotepa périmé sont décédés. Mais qui pourra démontrer qu’ils sont morts à cause du médicament et non à cause du cancer? Aucun des oncologues interrogés par Swissmedic n’a pu s’avancer sur ce terrain.

Simple négligence pour le directeur

Swissmedic estimait aussi que le directeur de l’entreprise devait être tenu pour responsable des faits au même titre que son ex-compagne. Mais le Tribunal cantonal valaisan n’a retenu que la négligence à l’encontre du dirigeant. «Cette question a été liquidée en deux lignes dans le jugement en disant simplement que s’il y a eu négligence, on ne peut pas retenir l‘infraction par métier à l’encontre du directeur», explique Matthias Stacchetti. «Or, il y a plusieurs documents qui montrent qu’il était au courant de ce qui concernait le Thiotepa», poursuit-il. Le TC juge pourtant qu’«avec une vraisemblance confinant à la certitude, il n’est pas intervenu dans la vente du médicament». Et cela parce qu’il dirigeait un groupe international et avait délégué la gestion courante à sa compagne.

Le seul point sur lequel Swissmedic l’emporte, c’est le nombre de lots falsifié retenus à l’encontre de la responsable de la chaîne de production. Cela a eu pour conséquence de changer sa peine de 50 jours-amendes avec sursis à 120. «Cette affaire est un gâchis. Swissmedic devrait en tirer les conséquences», conclut Gaspard Couchepin. (TDG)